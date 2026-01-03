xs
xsm
sm
md
lg

รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ข้อมูลสรุปยอดขายสิ้นปี 2025 จาก CarNewsChina ระบุว่า ค่ายรถยนต์สัญชาติจีนมีผลงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนในการทำยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ บางราย “ผงาด” เกินคาด ขณะที่บางรายกลับ “วืดเป้า” อย่างหนัก


BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีน รายงานยอดขายทั้งปี 4,602,436 คัน คิดเป็น 83.68% จากเป้าหมาย 5,500,000 คัน แม้จะมียอดขายต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ยังคงครองตำแหน่ง ผู้นำตลาดรถยนต์จีนด้านปริมาณขาย อย่างเหนียวแน่น


ด้าน Geely Automobile ปิดปีด้วยยอดขาย 3,024,567 คัน เกินเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้ 3,000,000 คันเล็กน้อย คิดเป็น 100.82% อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับเป้าเดิมต้นปีที่ตั้งไว้ 2,710,000 คัน ถือว่าทำได้สูงถึง 111.6% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มเป้ากลางปี


ค่ายที่เผชิญช่องว่างระหว่างเป้ากับยอดขายจริงมากที่สุดคือ Great Wall Motor (GWM) ซึ่งขายได้เพียง 1,323,672 คัน หรือคิดเป็นแค่ 33.09% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงถึง 4,000,000 คัน


ในบรรดาบริษัทที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมาย Leapmotor ส่งมอบรถยนต์ได้ 596,555 คัน ซึ่งเกินเป้าหมาย 500,000 คัน คิดเป็น 119.31%


ขณะที่ Xpeng Motors ส่งมอบรถยนต์ได้ 429,445 คัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 350,000 คัน คิดเป็น 22.69%

ส่วน Xiaomi Auto ในปีแรกของการผลิตเต็มตัว ส่งมอบรถมากกว่า 400,000 คัน เกินเป้าที่ตั้งไว้ 350,000 คัน หรือมากกว่า 114% โดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่มียอดขายเกิน 50,000 คัน


กลุ่มต่ำเป้า HIMA – Li Auto – Nio ยังเหนื่อย ในส่วนของผลประกอบการที่ต่ำกว่าเป้าหมาย HIMA (Huawei Automotive Alliance) ทำยอดขาย 589,107 คัน หรือ 58.91% จากเป้า 1 ล้านคัน


ขณะที่ Li Auto ส่งมอบรถยนต์ได้ 406,343 คัน คิดเป็น 63.49% ของเป้าหมาย 640,000 คัน

ปิดท้าย Nio เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยยอดส่งมอบ 48,135 คัน ในเดือน ธันวาคม เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดขายรวมทั้งปีทำได้ 326,028 คัน หรือ 74.10% ของเป้าที่ตั้งไว้ 440,000 คัน


ที่น่าสนใจคือ Great Wall Motor (GWM) หากตัดรถน้ำมันออกและนับเฉพาะรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) จะพบว่ามียอดขายเพียง 403,653 คัน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าเกือบทุกเจ้าในลิสต์ (ยกเว้น Nio) สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าของค่ายยักษ์ใหญ่รายนี้

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ยังไม่รวม SAIC และ Changan ที่ยังไม่ได้ประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการ



รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก
รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก
รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก
รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก
รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น