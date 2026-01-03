รถจีนปี 2025 BYD ครองแชมป์, Xiaomi แรงไม่หยุด ยักษ์ใหญ่บางค่าย "วืดเป้า" หนักมาก

ข้อมูลสรุปยอดขายสิ้นปี 2025 จาก CarNewsChina ระบุว่า ค่ายรถยนต์สัญชาติจีนมีผลงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนในการทำยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ บางราย “ผงาด” เกินคาด ขณะที่บางรายกลับ “วืดเป้า” อย่างหนัก
BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของจีน รายงานยอดขายทั้งปี 4,602,436 คัน คิดเป็น 83.68% จากเป้าหมาย 5,500,000 คัน แม้จะมียอดขายต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ยังคงครองตำแหน่ง ผู้นำตลาดรถยนต์จีนด้านปริมาณขาย อย่างเหนียวแน่น
ด้าน Geely Automobile ปิดปีด้วยยอดขาย 3,024,567 คัน เกินเป้าหมายประจำปีที่ตั้งไว้ 3,000,000 คันเล็กน้อย คิดเป็น 100.82% อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับเป้าเดิมต้นปีที่ตั้งไว้ 2,710,000 คัน ถือว่าทำได้สูงถึง 111.6% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มเป้ากลางปี
ค่ายที่เผชิญช่องว่างระหว่างเป้ากับยอดขายจริงมากที่สุดคือ Great Wall Motor (GWM) ซึ่งขายได้เพียง 1,323,672 คัน หรือคิดเป็นแค่ 33.09% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงถึง 4,000,000 คัน
ในบรรดาบริษัทที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมาย Leapmotor ส่งมอบรถยนต์ได้ 596,555 คัน ซึ่งเกินเป้าหมาย 500,000 คัน คิดเป็น 119.31%
ขณะที่ Xpeng Motors ส่งมอบรถยนต์ได้ 429,445 คัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 350,000 คัน คิดเป็น 22.69%
ส่วน Xiaomi Auto ในปีแรกของการผลิตเต็มตัว ส่งมอบรถมากกว่า 400,000 คัน เกินเป้าที่ตั้งไว้ 350,000 คัน หรือมากกว่า 114% โดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่มียอดขายเกิน 50,000 คัน
กลุ่มต่ำเป้า HIMA – Li Auto – Nio ยังเหนื่อย ในส่วนของผลประกอบการที่ต่ำกว่าเป้าหมาย HIMA (Huawei Automotive Alliance) ทำยอดขาย 589,107 คัน หรือ 58.91% จากเป้า 1 ล้านคัน
ขณะที่ Li Auto ส่งมอบรถยนต์ได้ 406,343 คัน คิดเป็น 63.49% ของเป้าหมาย 640,000 คัน
ปิดท้าย Nio เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยยอดส่งมอบ 48,135 คัน ในเดือน ธันวาคม เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดขายรวมทั้งปีทำได้ 326,028 คัน หรือ 74.10% ของเป้าที่ตั้งไว้ 440,000 คัน
ที่น่าสนใจคือ Great Wall Motor (GWM) หากตัดรถน้ำมันออกและนับเฉพาะรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) จะพบว่ามียอดขายเพียง 403,653 คัน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าเกือบทุกเจ้าในลิสต์ (ยกเว้น Nio) สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าของค่ายยักษ์ใหญ่รายนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ยังไม่รวม SAIC และ Changan ที่ยังไม่ได้ประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการ