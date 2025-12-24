CHANGAN ส่งรถยนต์ไฟฟ้า 'ขับเองได้จริง' บนทางหลวงจีน หลังคว้าใบอนุญาตขับขี่อัตโนมัติระดับ 3

ฉงชิ่ง, ประเทศจีน – CHANGAN Automobile ยักษ์ใหญ่ยานยนต์อัจฉริยะ ประกาศศักดาผู้นำเทคโนโลยี หลังผ่านการอนุมัติให้ใช้งานระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ 3 (Level 3) เป็นกลุ่มแรกของประเทศจีน เตรียมนำร่องวิ่งจริงบนทางหลวงและทางด่วนในนครฉงชิ่ง มั่นใจระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการทดสอบสภาวะเอ็กซ์ตรีม พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายบริษัทเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะระดับโลก
รายงานข่าวจากนครฉงชิ่ง ประเทศจีน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 CHANGAN Automobile หรือ ฉางอาน ได้รับการจดทะเบียนอนุมัติให้ใช้งานระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ 3 อย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์จีน โดยระบบดังกล่าวอนุญาตให้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูงสามารถขับขี่ได้เองในเลนเดียวบนทางหลวงและทางด่วนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Automation) ซึ่งผู้ขับขี่สามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้ แต่ยังคงต้องพร้อมเข้าควบคุมหากระบบมีการแจ้งเตือน
ความสำเร็จในครั้งนี้แลกมาด้วยการทดสอบอย่างเข้มงวด โดย CHANGAN ได้นำรถเข้าทดสอบจริงบนท้องถนนเป็นระยะทางรวมกว่า 5 ล้านกิโลเมตร ครอบคลุมสถานการณ์การขับขี่ที่แตกต่างกันถึง 185 หมวดหมู่ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปถึง 49%
ที่น่าสนใจคือ มีการทดสอบในสภาวะวิกฤตหรือ "เอ็กซ์ตรีม" ถึง 36% ของการทดสอบทั้งหมด ผลปรากฏว่าระบบสามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ความเสี่ยงซับซ้อนที่เกิดขึ้นเฉลี่ยทุกๆ 38.9 กิโลเมตร ตอกย้ำถึงความอัจฉริยะของเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเองภายใต้ระบบ “SDA Intelligence”
สำหรับการอนุมัติครั้งนี้ ระบบของ CHANGAN ผ่านการรับรองความปลอดภัยในระดับวิศวกรรมครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่:
1. Functional Safety: ความปลอดภัยของระบบขณะใช้งาน
2. SOTIF: ความปลอดภัยตามการออกแบบ
3. Cybersecurity: การป้องกันการโจรกรรมทางซอฟต์แวร์
4. Data Security: ความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามความปลอดภัยผ่านคลาวด์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งให้ความแม่นยำของข้อมูลเต็ม 100% ตลอดการดำเนินงานกว่า 18 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกวินาทีบนท้องถนนจะอยู่ภายใต้การดูแลที่เชื่อถือได้
การคว้าใบอนุญาต Level 3 เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง CHANGAN ได้ฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 30 ล้านคัน โดยบริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) สูงถึง 60,000 ล้านหยวนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พร้อมเครือข่ายศูนย์วิจัย 10 แห่งใน 6 ประเทศทั่วโลก
"เราไม่ได้แค่สร้างรถยนต์ แต่เรากำลังสร้างโซลูชันการเดินทางที่ปลอดภัยและอัจฉริยะที่สุดสำหรับทุกคน" ตัวแทนจาก CHANGAN กล่าวทิ้งท้าย ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุค Mobility แห่งอนาคตอย่างเต็มตัว
สรุปสั้นๆ ระดับการขับขี่อัตโนมัติ
• Level 2: รถช่วยเราขับ (เรายังต้องจับพวงมาลัย/ดูถนนตลอด)
• Level 3 (ของ CHANGAN): รถขับให้เรา (ปล่อยมือได้ในทางด่วนที่กำหนด แต่ถ้าเครื่องเตือนเราต้องกลับมาจับ)
• Level 4-5: รถขับเองถาวร (ไม่มีคนขับเลยก็ได้)