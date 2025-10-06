CHERY เปิดตัวรถไฟฟ้าใหม่ในไทย! สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งอนาคต

CHERY (เชอรี) แบรนด์ชั้นนำภายใต้บริษัท Chery Automobile ผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ก้าวสู่การเดินทางอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จัดงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ “CHERY THAILAND GRAND PREMIERE LAUNCH” พร้อมประกาศราคา V23 รถยนต์ไฟฟ้า EV ดีไซน์เท่สำหรับคนเมือง และเปิดตัว TIGGO8 CSH พรีเมียมเอสยูวี 7 ที่นั่งสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ที่มาพร้อมราคาเริ่มต้นสุดเร้าใจ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ ที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ UOB Live ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
บรรยากาศในงานจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “From Global Presence to a Lifelong Journey with Thailand” สะท้อนความยิ่งใหญ่และวิสัยทัศน์แห่งอนาคต ผ่านเทคโนโลยีแสง สี เสียง และจอ LED ขนาดยักษ์กว่า 40 เมตร รวมถึงนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์ตั้งแต่ปี คศ.1997 ถึงปัจจุบัน สู่คำมั่นสัญญาที่จะเติบโตเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน
มร. ชุย จวิ้นหยวน ประธาน เชอรี (ประเทศไทย) กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความสำคัญของตลาดประเทศไทยว่า “ประเทศไทยคือหัวใจสำคัญของภูมิภาคอาเซียน สำหรับ CHERY การเปิดตัวในวันนี้ไม่ใช่เพียงการนำรถยนต์เข้ามาจำหน่าย แต่คือการแสดงความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาของเราที่จะนำเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาสู่ผู้บริโภคชาวไทย เราเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดและพร้อมที่จะเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
ด้าน มร. จิม ลี ผู้อำนวยการบริหารแบรนด์ เชอรี ประเทศไทย กล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า “วันนี้เป็นก้าวที่สำคัญที่สุดอีกก้าวหนึ่งของเรา ผมขอขอบคุณคนไทยสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น CHERY พร้อมแล้วในการเปิดตัวยนตรกรรมที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมทั้ง 2 รุ่น พร้อมราคาที่ทุกคนรอคอย ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสร้างมาตรฐานใหม่และมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าชาวไทยทุกคน”
นอกจากนี้ในงานยังมีโซน Special Experience ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและทดลองนั่งรถยนต์ทั้ง 2 รุ่นอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมและรับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ที่จองรถภายในงานอีกด้วย