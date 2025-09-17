เริ่มแล้ววันนี้ “ASEAN Light + Design Expo 2025” คาดผู้ร่วมงาน 5 พันราย เงินสะพัดกว่า 100 ล้าน

ASEAN Light + Design Expo 2025 ก้าวสู่อนาคตแสงสว่างและดีไซน์ ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่าง ดีไซน์ และสมาร์ทลิฟวิ่งร่วมงานกว่า 5,000 ราย
เริ่มแล้ววันนี้กับ งาน ASEAN Light + Design Expo 2025 โดย บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ MEX Exhibitions Pvt. Ltd. ผู้จัดงานระดับโลก ดึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านแสงสว่างและสมาร์ทลิฟวิ่งในอาเซียนร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีกว่า 300 แบรนด์ชั้นนำ เตรียมเปิดเวทีแสดงนวัตกรรมแสงสว่าง ดีไซน์ และสมาร์ทลิฟวิ่งอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบแสงสว่างล่าสุดไปจนถึงเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเพื่ออนาคต คาดดึงดูดผู้เข้าชมงานทั้งในและต่างประเทศกว่า 5,000 ราย สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท วันนี้ –19 กันยายน 2568 เวลา 10.00 – 18.00 น.ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
คุณฮิมานิ กูเลติ ผู้อำนวยการ MEX Exhibitions Pvt. Ltd. เปิดเผยว่า ความพิเศษของงาน ASEAN Light + Design Expo 2025 ในปีนี้ เราจัดร่วมกับงาน Smart Living Expo 2025 ซึ่งได้รวบรวมสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง ดีไซน์ และสมาร์ทลิฟวิ่งมาไว้ที่เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและพร้อมเปิดประตูสู่ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและตลาดโลก
สำหรับงาน ASEAN Light + Design Expo 2025 และ Smart Living Expo 2025 คือเวทีระดับอาเซียนสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านแสงสว่างที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สำรวจเทรนด์และนวัตกรรมล่าสุดด้านแสงสว่าง ดีไซน์ และสมาร์ทลิฟวิ่ง กล่าวคือ
งาน ASEAN Light + Design Expo 2025 เป็นงานที่นำเสนอเทคโนโลยีแสงสว่างและการออกแบบที่ทันสมัย รวมไปถึงโซลูชันประหยัดพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และการออกแบบที่กำลังเติบโตในภูมิภาค
และงาน Smart Living Expo 2025 เป็นงานที่นำเสนอโซลูชันสมาร์ทลิฟวิ่งเพื่ออนาคต ครอบคลุมระบบอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกัน โซลูชัน IoT ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันให้สมาร์ทมากยิ่งขึ้น
โดยทั้ง 2 งานนี้จะเป็นเวทีทางการค้าและความรู้ให้ผู้ปะกอบการได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ตลอดจนการร่วมกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมแสงสว่างและสมาร์ทลิฟวิ่งในภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาด้านนวัตกรรมแสงสว่างและการออกแบบซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Shaping the Future of Lighting & Design” โดยได้รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 30 ท่าน ที่จะมาถ่ายทอดมุมมองเชิงลึก ครอบคลุมตั้งแต่เทรนด์เทคโนโลยีสมาร์ทไลท์ติ้ง การออกแบบแสงที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ มาตรฐานและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตลาดแสงสว่างในอาเซียน ผู้เข้าร่วมงาน จะได้ทั้งข้อมูลเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้จริงในธุรกิจ รู้ทันโอกาสและความท้าทายในตลาดโลก พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และผู้ประกอบการชั้นนำในวงการ ถือเป็นเวทีความรู้ที่ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแสงสว่างและดีไซน์ไม่ควรพลาด
สำหรับหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจได้แก่
• Live Smarter, Together: Smart Living in Residential Design โดยความร่วมมือกับ Room Books และบ้านและสวน พร้อมผู้เชี่ยวชาญจาก A49, Lamptitude และ Interior Vision
• เสวนาในหัวข้อ: ภาพรวมตลาดแสงสว่างในอาเซียน – ปัจจัยการเติบโตและความท้าทาย โดยผู้แทนจาก T&T Innovation, Lighting & Equipment (L&E), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), สมาคมวิศวกรรมแสงสว่างแห่งประเทศไทย (TIEA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
• การออกแบบแสงสว่างเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแสงสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
• เสวนา: สนทนากับนักออกแบบแสง จากบริษัท Nulty Lighting Design, Apld, ASA Lighting Design Studios และ Inverse Lighting Design
• เสวนา: AI + IoT + LED เพื่อพลังงานอัจฉริยะและสมาร์ทลิฟวิ่ง โดยสมาคมไทยไอโอที
• เสวนา: เป้าหมาย Net Zero: ขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบาย และมาตรการจูงใจ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
นอกจากการแสดงสินค้าและการสัมมนาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โปรแกรมจับคู่ธุรกิจ, การแข่งขันด้านการออกแบบ เวิร์กช็อป, การสาธิตผลิตภัณฑ์ และ Live Showcase ซึ่งเตรียมไว้สำหรับผู้ประกอบการ สถาปนิก นักออกแบบ และนักลงทุน ที่เข้ามาร่วมงาน
รวมถึงยังมีกิจกรรมพิเศษ “Illuminating Architecture: The Design Challenge” การแข่งขันสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านแสงสว่างและการออกแบบจากคนรุ่นใหม่ในสายวิชาชีพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Light + Design Expo 2025 งานแสดงสินค้าที่รวบรวมโอกาสทางธุรกิจ ความรู้ และแรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการ สถาปนิก นักออกแบบ และนักลงทุนที่ต้องการต่อยอดธุรกิจและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมแสงสว่าง ดีไซน์ และเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม
พบกับเทรนด์ล้ำสมัย นวัตกรรมอัจฉริยะ และพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วภูมิภาค วันนี้ –19 กันยายน 2568 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ลงทะเบียนเข้าชมฟรีได้ที่: https://evcnx.co/hp6S8.