CHANGAN เตรียมส่งออกรถไฟฟ้าผลิตในไทยสู่ยุโรป – เปิดตัว 3 รุ่นใหม่ ย้ำเป็นผู้นำ EV

CHANGAN เร่งเครื่องกลยุทธ์รอบด้านในไทย สานต่อเป้าหมายสู่การเป็น Top 3 แบรนด์ยอดขายสูงสุดภายในปี 2573 เตรียมส่งออกรถ DEEPAL S05 กว่า 1,000 คัน ผลิตในไทยเพื่อจำหน่ายยุโรปภายในสิ้นปีนี้ พร้อมเปิดตัว 3 รถไฟฟ้าพรีเมียมรุ่นใหม่ – DEEPAL NEW S07, DEEPAL HUNTER K50 REEV Max AWD และ AVATR 11 Royal Edition ชูแนวคิด “In Thailand, For Thailand” ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชีย
CHANGAN Automobile ผู้นำเทคโนโลยียานยนต์อัจฉริยะคาร์บอนต่ำจากประเทศจีน ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ “In Thailand, For Thailand” อย่างเข้มข้น วางเป้าหมายยกระดับประเทศไทยสู่ฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่ปี 2573 (2025–2030) โดยมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน 3 อันดับแบรนด์รถยนต์ยอดขายสูงสุดในประเทศไทย
นาย เซิน ซิงหัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซาท์อีส เอเชีย จำกัด และ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของ CHANGAN ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งแรกนอกประเทศจีน ด้วยเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ที่จังหวัดระยอง ซึ่งรองรับการผลิตเพื่อส่งออกทั้ง อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา CHANGAN ได้สร้างการจ้างงานมากกว่า 20,000 ตำแหน่ง โดยมีพนักงานไทยกว่า 90% และใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศกว่า 60% ซึ่งจะเพิ่มเป็น 80% ภายในปี 2573 ล่าสุด บริษัทยังเตรียม ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL S05 จำนวนกว่า 1,000 คัน ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในยุโรปภายในสิ้นปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก
กลยุทธ์รอบด้านสู่เป้าหมายปี 2573 CHANGAN วางแผนพัฒนาธุรกิจในไทยครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้
• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : ผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากรถเครื่องยนต์สันดาปสู่ “ยานยนต์พลังงานใหม่” (NEV) พร้อมสร้างอีโคซิสเต็มยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรในไทย ทั้งด้านวิจัย พัฒนา ผลิต และตลาด
• พัฒนาทักษะแรงงานไทย : ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอย่างสถาบัน AHRDA ฝึกอบรมบุคลากรด้านซ่อมบำรุงและบริการรถ EV ให้พร้อมรองรับตลาดที่เติบโต
• ขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย : ตั้งเป้าเพิ่มดีลเลอร์ครบ 200 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2573
• บริการหลังการขายมาตรฐานโลก : สร้างระบบจัดหาชิ้นส่วนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าให้ลูกค้าได้รับบริการภายใน 1 ชั่วโมง
ภายใต้พันธกิจขับเคลื่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคต CHANGAN เปิดตัว 3 รุ่นใหม่ในประเทศไทย ได้แก่
DEEPAL NEW S07
รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมรุ่นอัปเกรด มาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขั้นสูง รองรับชาร์จเร็ว 30–80% ภายใน 15 นาที ระบบกันสะเทือนสไตล์ยุโรป ขับขี่นุ่มและมั่นใจ เปิดตัวในราคาพิเศษช่วงเปิดตัว 1,099,000 บาท (ราคาปกติคาดการณ์ 1,219,000 บาท)
DEEPAL HUNTER K50 REEV Max AWD
ยนตรกรรมไฟฟ้าแนวออฟโรดระดับหรู ขับเคลื่อนสี่ล้อ ออกแบบเพื่อการผจญภัยทุกสภาพถนน มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายหน้า–หลัง สปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่ และระบบ V2L รองรับเอาต์พุตไฟ DC 22 กิโลวัตต์ ราคาคาดการณ์ 1,249,000 บาท
AVATR 11 Royal Edition
เรือธงแห่งความหรูหราเหนือระดับ ขับเคลื่อนสี่ล้อ มอเตอร์คู่ ช่วงล่าง Magnetorheological Dampers แบบเดียวกับซูเปอร์คาร์ ดีไซน์ล้อ 7 แฉกขนาด 22 นิ้ว ห้องโดยสาร VIP 4 ที่นั่ง เบาะหนังแท้ Semi-aniline พร้อมระบบนวด 8 จุดและชาร์จไร้สาย 50 วัตต์ เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พฤศจิกายน 2568
นายเซิน ซิงหัว กล่าวปิดท้ายว่า “CHANGAN ไม่เพียงมุ่งผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกเท่านั้น แต่ยังตั้งใจผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม EV แห่งภูมิภาค เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยและตลาดไทยที่จะเติบโตอย่างมั่นคง เคียงคู่ไปกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืนของโลกอนาคต”
ข้อมูลเพิ่มเติม: CHANGAN Automobile Group มีสินทรัพย์รวมกว่า 3.08 แสนล้านหยวน มีบริษัทในเครือ 143 แห่งทั่วโลก และพนักงานรวมกว่า 145,000 คน โดยตั้งเป้ายอดขายทั่วโลกภายในปี 2573 รวม 4 ล้านคัน ซึ่ง 60% เป็นรถพลังงานใหม่ และ 30% มาจากตลาดต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักของกลยุทธ์นี้.