“สุชาติ” นัดคุย “สนธยา” วางตัวผู้สมัคร สส.ชลบุรี 1-2 วันนี้ ขอจองเขต 1 ลงเอง ส่วนเขตอื่นว่าตามความเหมาะสม

“สุชาติ” เผยนัดคุย “สนธยา” วางตัวผู้สมัคร สส.ชลบุรี ภายในวันสองวันนี้ จองเขต 1 ลงเอง ส่วนภาพรวมดูความเหมาะสม ใครถนัดพื้นใด ลงเขตนั้น กลับลำไม่ใช่แบ่งกันคนละครึ่ง ลั่น อยากให้ภูมิใจไทยเป็นหนึ่งเดียวในชลบุรี บอก ยังไม่มีสัญญาณยุบสภาจากนายกฯ ให้ไปถามฝ่ายค้าน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการวางตัวผู้สมัครพื้นที่จังหวัดชลบุรี ว่า ภายในวันสองวันนี้จะหารือกับนายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำกลุ่มพลังชล เพื่อมาคุยกันทั้งจังหวัดว่าใครเหมาะสมพื้นที่ใดมากกว่า เพราะมาจากที่เดียวกันมาตลอดหลาย 10 ปี แต่เราอยู่คนละพรรค เราก็ต้องหารือร่วมกันในเรื่องความเป็นจริงว่าใครถนัดพื้นที่ไหน
ส่วนจะยึดพื้นที่เดิมตามที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าถนัดในโซน อ.พานทอง จะยึดตามนั้นหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า จะพูดแบบนั้นก็คงไม่ได้เพราะเราทำงานการเมืองกับนายสนธยา มายาวนาน เราบังเอิญอยู่คนละพรรคกัน แข่งขันกัน แต่วันนี้เรามีเจตนารมณ์อยู่พรรคเดียวกัน ก็จะมาแบ่งโซนกันว่าใครถนัดโซนไหน ตามสภาพพื้นที่ เราไม่สามารถโกหกได้เพราะเราคนชลบุรีด้วยกัน โกหกไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าใครทำงานพื้นที่ และรู้อยู่แล้วว่าประชาชนเขตไหนให้ความรักและเคารพมากกว่ากัน
ส่วนผู้สมัครเขต 1 ที่ตนเคยเป็น สส. 2 ครั้ง ปี 2554 และ 2562 ตนก็แสดงเจตจำนงไว้ว่าจะขอลงเขต 1 ซึ่งการเลือกตั้งปี 2566 ตนต้องไปลง สส. บัญชีรายชื่อ ตอนสมัย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ไปตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ตนคงจะต้องลงเขตเอง เพราะเป็นพื้นที่ที่ตนถนัด แต่ครั้งที่แล้วเกิดฉุกละหุก ในการสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ ทำให้ตนต้องลง สส.บัญชีรายชื่อ เพราะต้องดูแลหลายจังหวัด แต่ครั้งนี้ย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย มีระบบที่ดีเป็นพรรคใหญ่ เรามีเครือข่ายเยอะไม่จำเป็นต้องไปดูจังหวัดอื่นเพราะเรามีเพื่อน เชื่อมั่นในศักยภาพเพื่อนแต่ละคน ครั้งนี้ลงครั้งที่ 3 ที่ 4 แล้วก็มีความชำนาญมากกว่าแรก ๆ ปล่อยมือได้เพื่อน ๆ เก่งอยู่แล้ว
ด้านกระแสข่าวว่านายสนธยาจะไม่ปล่อยมือจากเขต 1 นั้น นายสุชาติ ระบุว่า ” ไม่ ๆ พี่แป๊ะคุยกับผมได้ ดูที่ความเหมาะสม พี่แป๊ะ สนธยา ก็กลัวว่าถ้าให้คนอื่นลงแล้วทำพื้นที่จะสู้เขาไม่ได้ มองเป้าหมายผลลัพธ์มากกว่า เราต้องการให้ภูมิใจไทยในชลบุรีเป็นหนึ่งเดียว ต้องการให้ได้เยอะที่สุด“ พร้อมกันนี้ นายสุชาติ ย้ำว่า ภายในวันสองวันนี้จะจบ นัดนายสนธยาอยู่ ส่วนจะแบ่งกันคนละครึ่งตามที่เคยพูดหรือไม่ นายสุชาติ บอกว่า คงไม่มากขนาดนั้น แต่จะเอาตัวเลขมากางบนโต๊ะว่าใครเหมาะสมตรงไหน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีสัญญาณการยุบสภาฯ จากนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ยังไม่มี ส่วนตัวคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้ ต้องไปถามฝ่ายค้านมากกว่าแต่ตนทำงานทุกวันอยู่แล้ว