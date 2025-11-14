“สุชาติ” โยนผู้บริหาร ภท.แบ่งโซนเลือกตั้งชลบุรี หาก “สนธยา” ย้ายร่วม แย้มแบ่ง “คนละครึ่ง” เหตุตนถนัด 5 เขต

“สุชาติ” ให้ผู้บริหาร ภท.พิจารณาแบ่งโซนเลือกตั้ง สส.ชลบุรี หลังมีข่าวลือ “สนธยา” จ่อย้ายมาร่วม แย้มอาจเป็น “คนละครึ่ง” เหตุตนถนัด 5 เขต ได้แสดงเจตจำนงไปแล้ว
เมื่อเวลา 09.55 น. วันที่ 14 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกระแสข่าวนายสนธยา คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม จะย้ายมาอยู่กับพรรค ภท. จะมีการแบ่งพื้นที่ส่งผู้สมัคร สส.ชลบุรี คนละครึ่งจังหวัดหรือไม่ ว่า เรื่องของนักการเมืองทุกค่าย ทุกกลุ่มของประเทศไทย เมื่อมีสัญญาณนับถอยหลังเลือกตั้ง เขาต้องพยายามหาสังกัดและต้องหาพรรคการเมืองที่มั่นคงที่จะนำพาประเทศให้เจริญได้ เขาก็ไปตรงนั้น ส่วนที่ จ.ชลบุรี ตนเป็นผู้แทนไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องไปดูแลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ เพราะเราไม่ได้มีประชาชนที่รู้จักทั้งจังหวัดหรือทุกจังหวัด เราอาจจะชำนาญในบางพื้นที่ อำเภอ ตำบล ซึ่งตนยินดีถ้าใครมีความรู้ความสามารถที่จะพร้อมมาทำงานในพรรคการเมืองพรรคเดียวกัน แต่วันนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ทุกคนพูดคุยกันได้หมด สำหรับตนยินดี หากใครมีความรู้มีศักยภาพทางการเมืองที่พร้อมจะมาทำงานด้วยกัน ถึงจะเป็นจังหวัดเดียวกันก็ยินดี เพราะคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มนายสนธยาใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ตนเป็นผู้น้อยกว่า เรื่องนี้ขอให้ทางผู้บริหารพรรค ภท. หรือหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เป็นหลักในการที่จะพิจารณามากกว่า เพราะตนไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในพรรค ภท. แค่เป็นสมาชิกเฉยๆ และตนไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลหรือผู้บริหารในโซนไหน จึงไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรขนาดนั้น
เมื่อถามว่า ถ้าพรรค ภท.ให้นายสนธยาเป็นผู้คุมเลือกตั้งใน จ.ชลบุรี กลุ่มนายสุชาติจะรับได้หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า การเมืองเขาคงรู้อยู่แล้วว่าใครถนัดตรงไหน และใครควรจะเหมาะสมดูเขตไหน ตนว่าคุมหรือไม่คุม มันเป็นเรื่องอุปโลกน์กันมากกว่า จริงๆ แล้วมันมองที่ผลลัพธ์และเสียงตอบรับของประชาชนว่าใครที่มีพื้นที่ฐานเสียงตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นมากกว่า ถ้าเราทำงานโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชน ประเทศชาติบ้านเมือง มันก็เป็นทางเดียวกันหมด อย่างตนอยู่ อ.เมืองชลบุรี จะให้ตนไปดู อ.บางละมุง สัตหีบ ตนก็ไปไม่ได้ เพราะไม่รู้จักประชาชนแถวนั้นมาก ไม่ได้เกิดที่นั่น
เมื่อถามอีกว่า เท่าที่ประเมินดู กลุ่มนายสุชาติมีฐานเสียงที่แน่นใน จ.ชลบุรีกี่เขต นายสุชาติ กล่าวว่า จริงๆ ที่วางตัวไว้แล้วมีอยู่ เช่น เขต อ.เมืองชลบุรี พานทอง พนัสนิคม บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ เกาะจันทร์ ประมาณ 5 เขต ซึ่งเป็นผู้สมัครเก่า โดย จ.ชลบุรีมี 10 เขต และมีขนาดใหญ่ ต้องยอมรับว่า ตนเกิดที่ อ.เมืองชลบุรี ไม่ได้ข้ามไป อ.ศรีราชา บางละมุง พัทยา แถวนั้นเลย ตนถนัดในโซน อ.เมืองชลบุรีมากกว่า
เมื่อถามย้ำว่า ทางพรรค ภท.จะมีการนัดให้ 2 กลุ่มมาคุยกันหรือไม่ว่า การบริหารจัดการจะเป็นอย่างไร นายสุชาติ กล่าวว่า ในเบื้องต้นตนที่เป็นสมาชิกพรรคแล้ว ได้แสดงเจตจำนงไว้แล้วว่าพื้นที่ไหนที่ตนมีความมั่นใจจะนำพาเพื่อนมารับใช้ประชาชนในเขตนั้นๆ ได้ ซึ่งเสนอตัวเพื่อนๆ ไปแล้ว ส่วนตรงอื่นต้องยอมรับสภาพว่าเราไม่ได้มีความช่ำชองถึงขนาดนั้น ไม่รู้จักผู้นำท้องถิ่นในตรงนั้น จะไปเสนอควบคุมทั้งหมดตั้งแต่แรกคงทำไม่ได้ เราต้องเป็นคนที่ยอมรับความเป็นจริงว่าถนัดตรงไหน ส่วนอื่นถ้าไม่ถนัดจะให้เราไปทำได้อย่างไร เอาคนไปลงแล้วประชาชนจะพึ่งพาได้หรือไม่ และเขาทำตัวไม่ดีเราจะเสียหายด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่าในพื้นที่ชลบุรีมีการจองไว้แล้ว 5 เขตใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่เชิงจอง แต่มันเป็นเขตที่เรามีความช่ำชองและชำนาญ ซึ่งเราก็รู้จักผู้นำ และชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า ซึ่งคนที่ลงที่เราวางไว้ก็เป็นสส.เก่าทั้งหมด ถ้าเราจะไม่ให้เขาลง แล้วจะให้เค้าไปอยู่ตรงไหน