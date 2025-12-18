JAC Motors เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ จับมือ DCH Motors ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเดียว รายใหม่ พร้อมเปิดตัว N150EV รถบรรทุกไฟฟ้า ขนาด 15 ตัน ปฏิวัติโลจิสติกส์สู่ยุคพลังงานสะอาด

JAC Motors ผู้ผลิตยานยนต์เชิงพาณิชย์ชั้นนำระดับโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมแต่งตั้ง DCH Motors (ประเทศไทย) เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียว และได้จัดแสดงโชว์รถไฟฟ้าที่ได้วางจำหน่ายแล้ว จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รถบรรทุกไฟฟ้า 4 ล้อจัมโบ้ ขนาด 4.1 ตัน รุ่น N40EV รถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ ขนาด 9 ตัน รุ่น N90EV รถกระบะไฟฟ้า 4 ประตู ขับเคลื่อน 4ล้อ รุ่น T9EV และรถกระบะไฟฟ้า 4 ประตู ขับเคลื่อน 2ล้อ รุ่น T8EV พร้อมเปิดตัว JAC N150EV รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% ขนาด 15 ตัน รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโลจิสติกส์ยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืนในการให้บริการหลังการขายที่ครบวงจร ทั้งในเรื่องการรับประกัน ศูนย์บริการอะไหล่แท้ และบริการให้ความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมโซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์รองรับการชาร์จสำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการขนส่ง
สำหรับผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ JAC Motors หรือ Anhui Jianghuai Automobile Group มีประสบการณ์กว่า 60 ปี ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายส่งออกไปกว่า 130 ประเทศทั่วโลก พร้อมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี e-Powertrain ซึ่งได้ร่วมมือกับ Volkswagen ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า สะท้อนถึงมาตรฐานระดับโลก
ในการจับมือกับ DCH Motors ผู้ให้บริการยานยนต์ครบวงจรชั้นนำในเอเชีย มากกว่า 50 ปี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการนำเข้า การจัดจำหน่าย ศูนย์บริการซ่อมบำรุง และจัดหาอะไหล่แท้ครบวงจร ถือเป็นหลักประกันสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้านบริการหลังการขายและเครือข่ายศูนย์บริการที่พร้อมรองรับทุกความต้องการ
JAC N150EV รถบรรทุกไฟฟ้า ขนาด 15 ตัน มาพร้อมหัวเก๋ง ขนาด King size Space cap พร้อมด้วยแบตเตอรี่ ขนาด 231.84 kWh จาก CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสูงที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ให้ระยะการวิ่งไกลถึง 270 กิโลเมตรต่อ 1 การชาร์จ ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนส่งยุคใหม่ โดดเด่นด้วยพลังไฟฟ้า 100% ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ รองรับ DC Fast Charging ชาร์จ 0-80% ภายใน 1.5 ชั่วโมง มอเตอร์กำลังสูงสุด 185 kW แรงบิดสูงถึง 1,000 N.m ไต่ทางชันได้มากกว่า 30% ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้สูงสุด 50% และลดค่าบำรุงรักษาได้ 30% เมื่อเทียบกับรถดีเซล เหมาะกับธุรกิจ Delivery, Cold-chain Logistics และ E-commerce
โดย JAC Motors วางกลยุทธ์เข้าสู่ตลาดไทยโดยเน้น Commercial EV Solutions, After-Sales Excellence และ Nationwide Network พร้อมแผนขยายสายผลิตภัณฑ์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และมองว่าประเทศไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ JAC Motors มุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้รถไฟฟ้าในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเดินหน้าสู่ระบบโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน
"การจับมือกันระหว่าง JAC Motors และ DCH Motors คือก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่พลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำในภูมิภาคด้าน Commercial EV"