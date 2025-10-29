WASH ปิดจ็อบขายหุ้น IPO เคาะวันเข้าเทรด mai 3 พ.ย.นี้

นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บมจ.ลอนดรี้ ยู [WASH] เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมนำหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 3 พ.ย.68 หลังประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้น 105,882,352 หุ้น ที่ราคาเสนอขาย 7.50 บาทต่อหุ้น ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินความคาดสะท้อนความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตในอนาคต เชื่อมั่นว่า WASH จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นคุณภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไป
"การเข้าตลาด mai นับเป็นหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางของ WASH ที่จะตอกย้ำวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ผู้นำธุรกิจร้านสะดวกซักครบวงจรของประเทศไทย การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราสามารถขยายธุรกิจและบริการได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต"นายกวิน กล่าว
นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง WASH กล่าวว่า ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันอันดุเดือดในอุตสาหกรรม WASH ได้สร้างความโดดเด่นที่แตกต่าง ด้วย Own Store Model ที่มุ่งขยายสาขาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเป็นหลัก เพื่อสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วประเทศ หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรคือเทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลเชิงลึก (Data-Driven Insight) เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบริการซักอบพับ บริการรับรีด และบริการรับส่งผ้า ซึ่งจะเริ่มขยายบริการไปสู่สาขาต่าง ๆ ควบคู่การขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการขยายสู่ตลาดลูกค้าองค์กร (B2B)
และนี่เป็นเพียงก้าวแรกของเส้นทางการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ การเข้าตลาด mai ครั้งนี้ จะช่วยปลดล็อกศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผนงานที่วางไว้ ด้วยวิสัยทัศน์และแรงผลักดัน (Passion) ของทีมผู้ก่อตั้งที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ WASH เป็นผู้นำธุรกิจร้านสะดวกซักครบวงจรของไทยในอนาคต
"เทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเรา โดยมีแอปพลิเคชัน WashXpress เป็นเครื่องมือหลักในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้สะดวกสบายครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาสาขา ชำระเงิน จนถึงระบบสมาชิก ซึ่งการเติบโตของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,572,296 บัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ นอกจากนี้ เรายังนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ มาสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันให้ WASH ก้าวสู่ผู้นำร้านสะดวกซักครบวงจรของไทยในอนาคต" นายชิษณุพันธ์ กล่าว
นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า ตลอดช่วงระยะเวลาที่เสนอขายหุ้น IPO ที่ผ่านมา WASH ได้รับความสนใจและตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม จากการมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนจับต้องได้ ประกอบกับข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในหลากหลายมิติ แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งการเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมร้านสะดวกซักที่มีโมเดลธุรกิจ "Owner-Operator" ที่เน้นการบริหารสาขาด้วยตนเองเป็นหลัก ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, อยู่ในธุรกิจเมกะเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง จากการขยายตัวของชุมชนเมือง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป, การมีแบรนด์ WashXpress ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง, และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งรายได้และกำไร นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยี และแอปพลิเคชันเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว