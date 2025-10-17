BYD ประกาศเรียกรถคืน “ครั้งใหญ่สุด” กว่า 115,000 คัน พบปัญหาดีไซน์–แบตเตอรี่ — ไทยจับตาอาจได้รับผลกระทบ

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บริษัท BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน ได้ยื่นแผนต่อ สำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ (SAMR) เพื่อดำเนินการ เรียกรถคืนมากกว่า 115,000 คัน ซึ่งถือเป็นการเรียกรถคืนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทจนถึงปัจจุบัน
การเรียกคืนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่
•รถยนต์ BYD Tang Series จำนวน 44,535 คัน ที่ผลิตระหว่างเดือนมีนาคม 2015 ถึงกรกฎาคม 2017 ซึ่งตรวจพบข้อบกพร่องด้านการออกแบบชิ้นส่วนบางรายการ อาจส่งผลให้ระบบทำงานผิดปกติ
•รถยนต์ไฟฟ้า Yuan Pro จำนวน 71,248 คัน ที่ผลิตระหว่างกุมภาพันธ์ 2021 ถึงสิงหาคม 2022 พบปัญหาจากกระบวนการผลิตเกี่ยวกับการติดตั้งแบตเตอรี่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมปีนี้ BYD เคยเรียกคืนรถ Fangchengbao Bao 5 รุ่นปลั๊กอินไฮบริดแบบออฟโรดจำนวน 6,843 คัน หลังตรวจพบความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้
ขณะที่ในเดือนกันยายน 2024 บริษัทก็ได้เรียกคืนรถ Dolphin และ Yuan Plus EV รวมเกือบ 97,000 คัน เนื่องจากปัญหาชุดควบคุมพวงมาลัยที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกัน
การเรียกรถคืนครั้งล่าสุดสะท้อนถึงความท้าทายที่ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนต้องเผชิญ ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีเข้มข้นขึ้น โดย BYD ระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แม้ BYD จะยืนยันว่า รุ่นที่ถูกเรียกคืนในจีนไม่ได้วางจำหน่ายในไทย แต่ลูกค้า BYD ในไทยก็มีเหตุการณ์ร้องเรียนปัญหาความร้อนผิดปกติ และไฟไหม้น้อยครั้ง เช่น กรณี Atto 3 ที่เกิดความเสียหายระหว่างการชาร์จ (จากสายไฟ 12V) และเหตุการณ์ Seal พลิกคว่ำมีประกายไฟ ที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งแม้จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างแบบเดียวกับที่เรียกคืนในจีน แต่เป็นสัญญาณเตือนว่า ลูกค้าในไทยควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD / ตัวแทนจำหน่าย และตรวจสอบระบบไฟฟ้า–แบตเตอรี่ของรถเป็นประจำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น