ดีลสุดท้ายก่อนราคาไฟฟ้าขยับ เรเว่จัดหนัก BYD–DENZA ถึง 31 ธ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเว่ ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานใหม่ BYD และ DENZA อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดข้อเสนอ “ดีลดีที่สุดแห่งปี” มอบโอกาสสุดท้ายให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในราคาพิเศษสุด ก่อนการสิ้นสุดมาตรการสนับสนุน EV 3.0 ในปี 2569 ซึ่งจะส่งผลให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

สำหรับปีหน้า รถยนต์หลายรุ่นจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐลดลง โดย BYD DOLPHIN และ BYD ATTO 3 ที่ผลิตในประเทศไทย จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 150,000 บาทจากโครงการ EV 3.0 อีกต่อไป และจะเปลี่ยนเป็นเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000 บาท ภายใต้โครงการ EV 3.5 แทน
ขณะที่ BYD SEAL, BYD M6, BYD SEALION 7 และ DENZA D9 จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมทั้งมีการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มจาก 8% เป็น 10%


ช่วงเวลานี้จึงถือเป็น โอกาสทองครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจ เพราะนอกจากจะได้ครอบครองรถยนต์ BYD และ DENZA ในราคาที่ดีที่สุดแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อ แพ็กเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ในราคาพิเศษสุด

-BYD ราคาเพียง 5,000 บาท (มูลค่า 50,000 บาท)
-DENZA ราคาเพียง 10,000 บาท (มูลค่า 100,000 บาท)

แพ็กเกจดังกล่าวครอบคลุมทั้ง แบตเตอรี่แรงดันสูง (High Voltage Battery), มอเตอร์ขับเคลื่อน (Drive Motor) และ ชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน (PDC) เพิ่มความมั่นใจตลอดอายุการใช้งาน โดยข้อเสนอพิเศษนี้มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และตรวจสอบจำนวนรถยนต์สต็อกคงเหลือได้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ BYD และ DENZA ทั่วประเทศ เนื่องจากแคมเปญพิเศษและจำนวนรถมีจำกัด พลาดแล้วอาจต้องเจอราคาที่สูงขึ้นในปีหน้า


ราคาพิเศษของรถยนต์ BYD และ DENZA เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

-BYD DOLPHIN ราคาพิเศษ 449,900 บาท1 ในรุ่น Standard Range หรือ 569,900 บาท1 ในรุ่น Extended Range
-BYD ATTO 3 ราคาพิเศษ 629,900 บาท1 ในรุ่น Premium หรือ 699,900 บาท1 ในรุ่น Extended
- BYD SEAL 5 DM-i ราคาพิเศษ 699,900 บาท1 ในรุ่น Premium
-BYD M6 - ราคาพิเศษ 749,900 บาท1 ในรุ่น Dynamic หรือ 849,900 บาท1 ในรุ่น Extended
-BYD SEAL ราคาพิเศษ 799,900 บาท1 ในรุ่น Dynamic หรือ 899,900 บาท1 ในรุ่น Premium หรือ หรือ 999,900 บาท1 ในรุ่น AWD Performance
-BYD SEALION 6 DM-i ราคาพิเศษ 899,900 บาท1 ในรุ่น Dynamic หรือ 999,900 บาท1 ในรุ่น Premium
-BYD SEALION 7 ราคาพิเศษ 1,074,900 บาท1 ในรุ่น Premium หรือ 1,174,900 บาท1 ในรุ่น AWD Performance
-DENZA D9 ราคาพิเศษ 1,899,900 บาท1 ในรุ่น Premium หรือ 2,499,900 บาท1 ในรุ่น AWD Performance
-DENZA D9 Phantom Edition ราคาพิเศษ 1,999,900 บาท1 ในรุ่น Premium หรือ 2,599,900 บาท1 ในรุ่น AWD Performance

