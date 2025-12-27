xs
xsm
sm
md
lg

Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Nissan Ariya โฉมไมเนอร์เชนจ์ปี 2026 เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่น ปรับหน้าตาคล้าย All-new LEAF เคาะราคาเริ่มต้น 6,675,900 เยน หรือประมาณ 1.3 ล้านบาท


ภายหลังจากที่นิสสันเผยโฉม ARIYA รุ่นไมเนอร์เชนจ์ที่งาน Japan Mobility Show 2025 ก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้เริ่มวางจำหน่ายจริงที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 4 รุ่นย่อย ระยะทางขับขี่ตั้งแต่ 470 กม. ไปจนถึง 640 กม. มีทั้งรุ่นขับเคลื่อนสองล้อ และขับเคลื่อนสี่ล้อ e-4FORCE

Nissan ARIYA ไมเนอร์เชนจ์มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าคล้ายกับ Leaf โดยออกแบบไฟหน้าลักษณะคล้ายเลข 7 พร้อมแถบสีดำเชื่อมไฟหน้าทั้งสองข้าง ประดับด้วยโลโก้นิสสันแบบเรืองแสง ปรับรายละเอียดกันชนหน้าเล็กน้อย พร้อมถอดไฟตัดหมอกออกไป ขณะที่ดีไซน์ด้านท้ายยังคงเดิม ปิดท้ายด้วยล้อขนาด 19 - 20 นิ้วลวดลายใหม่


ภายในห้องโดยสารยังคงจัดวางแบบเดิม แต่ระบบ NissanConnect ถูกเพิ่มเติมด้วยระบบ Google built-in มาพร้อมแอปพลิเคชัน Google Maps ที่สามารถแนะนำสถานีชาร์จระหว่างทางได้หากระยะทางขับขี่คงเหลือไม่เพียงพอถึงจุดหมาย รวมถึงรองรับการสั่งงานด้วยเสียง OK Google และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่าน Google Play ได้

ห้องโดยสารมาพร้อมหน้าจอขนาด 12.3 นิ้ว จำนวน 2 จอ แบ่งเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่และจออินโฟเทนเมนท์แบบสัมผัส หน้าจอ Head-up Display ระบบเสียง BOSE ลำโพง 10 จุด ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย หลังคากระจก Panoramic Glass Roof ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อม Plasmacluster และระบบช่วยขับขี่ ProPilot 2.0


อีกทั้งนิสสันยังเตรียมวางจำหน่าย ARIYA NISMO ที่มาพร้อมชุดแต่งสไตล์ NISMO รอบคัน เพิ่มเติมด้วยระบบ Google built-in ระบบจ่ายไฟ 1,500 วัตต์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่ e-4FORCE ที่ปรับจูนเฉพาะรุ่น NISMO โดยจะประกาศราคาอีกครั้งในภายหลัง

ส่วนราคาจำหน่าย Nissan ARIYA 2026 ที่ญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่ระหว่าง 6,675,900 - 8,072,900 เยน หรือประมาณ 1,320,000 - 1,600,000 บาท

















Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น
Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น
Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น
Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น
Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น
+7
กำลังโหลดความคิดเห็น