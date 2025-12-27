Nissan ARIYA 2026 ไมเนอร์เชนจ์เปิดราคาเริ่ม 1.3 ล้านบาทที่ญี่ปุ่น

Nissan Ariya โฉมไมเนอร์เชนจ์ปี 2026 เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่น ปรับหน้าตาคล้าย All-new LEAF เคาะราคาเริ่มต้น 6,675,900 เยน หรือประมาณ 1.3 ล้านบาท
ภายหลังจากที่นิสสันเผยโฉม ARIYA รุ่นไมเนอร์เชนจ์ที่งาน Japan Mobility Show 2025 ก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้เริ่มวางจำหน่ายจริงที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 4 รุ่นย่อย ระยะทางขับขี่ตั้งแต่ 470 กม. ไปจนถึง 640 กม. มีทั้งรุ่นขับเคลื่อนสองล้อ และขับเคลื่อนสี่ล้อ e-4FORCE
Nissan ARIYA ไมเนอร์เชนจ์มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าคล้ายกับ Leaf โดยออกแบบไฟหน้าลักษณะคล้ายเลข 7 พร้อมแถบสีดำเชื่อมไฟหน้าทั้งสองข้าง ประดับด้วยโลโก้นิสสันแบบเรืองแสง ปรับรายละเอียดกันชนหน้าเล็กน้อย พร้อมถอดไฟตัดหมอกออกไป ขณะที่ดีไซน์ด้านท้ายยังคงเดิม ปิดท้ายด้วยล้อขนาด 19 - 20 นิ้วลวดลายใหม่
ภายในห้องโดยสารยังคงจัดวางแบบเดิม แต่ระบบ NissanConnect ถูกเพิ่มเติมด้วยระบบ Google built-in มาพร้อมแอปพลิเคชัน Google Maps ที่สามารถแนะนำสถานีชาร์จระหว่างทางได้หากระยะทางขับขี่คงเหลือไม่เพียงพอถึงจุดหมาย รวมถึงรองรับการสั่งงานด้วยเสียง OK Google และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่าน Google Play ได้
ห้องโดยสารมาพร้อมหน้าจอขนาด 12.3 นิ้ว จำนวน 2 จอ แบ่งเป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่และจออินโฟเทนเมนท์แบบสัมผัส หน้าจอ Head-up Display ระบบเสียง BOSE ลำโพง 10 จุด ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สาย หลังคากระจก Panoramic Glass Roof ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อม Plasmacluster และระบบช่วยขับขี่ ProPilot 2.0
อีกทั้งนิสสันยังเตรียมวางจำหน่าย ARIYA NISMO ที่มาพร้อมชุดแต่งสไตล์ NISMO รอบคัน เพิ่มเติมด้วยระบบ Google built-in ระบบจ่ายไฟ 1,500 วัตต์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่ e-4FORCE ที่ปรับจูนเฉพาะรุ่น NISMO โดยจะประกาศราคาอีกครั้งในภายหลัง
ส่วนราคาจำหน่าย Nissan ARIYA 2026 ที่ญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่ระหว่าง 6,675,900 - 8,072,900 เยน หรือประมาณ 1,320,000 - 1,600,000 บาท