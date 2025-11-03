Nissan Elgrand เจเนอเรชันใหม่ เตรียมเปิดตัวปี 2026 ขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

ตำนานมินิแวนระดับพรีเมียมกลับมาอีกครั้ง Nissan เผยโฉม Elgrand รุ่นที่ 4 พร้อมดีไซน์ใหม่สุดประณีตภายใต้แนวคิด “Timeless Japanese Futurism” ผสานเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้า e-POWER เจเนอเรชันที่ 3 และระบบขับเคลื่อน e-4ORCE 4WD รุ่นล่าสุด ให้ความเงียบ นุ่มนวล และมั่นใจในทุกเส้นทาง เตรียมเปิดตัวที่ญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2026
ตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1997 Nissan Elgrand ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในต้นแบบของมินิแวนระดับพรีเมียมของญี่ปุ่น ด้วยห้องโดยสารกว้างขวาง หรูหรา และสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่น
และในปี 2026 รุ่นที่ 4 กำลังจะออกมาสานต่อความสำเร็จนั้น ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมดีไซน์ที่สะท้อนความเป็นญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง
Elgrand รุ่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด “Timeless Japanese Futurism” ที่ผสมผสานความงามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุค ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าลาย Kumiko ที่ต่อเนื่องกับไฟหน้าอย่างกลมกลืน เสริมภาพลักษณ์สง่างามและทรงพลัง สีตัวถังมีให้เลือกเฉดใหม่อย่าง Fuji Dawn ได้แรงบันดาลใจจากแสงอรุณเหนือภูเขาไฟฟูจิ และ Shigoku สีแดงม่วงเข้ม สื่อถึงความสง่างามและความสูงศักดิ์
ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกราวกับ “เลานจ์ส่วนตัว” ด้วยเบาะแบบ Zero Gravity Captain Seat สำหรับผู้โดยสารแถวสอง หุ้มหนัง TailorFit™ เสริมด้วยลายไม้และลวดลาย Kumiko บนแผงประตูและเบาะ
โดดเด่นด้วยหน้าจอคู่ขนาด 14.3 นิ้วแบบบูรณาการสำหรับข้อมูลผู้ขับและระบบอินโฟเทนเมนต์ พร้อมระบบเสียง Bose® 22 ลำโพง และไฟตกแต่งภายใน 64 สี ที่สร้างบรรยากาศสุดพรีเมียม
Elgrand ใหม่จะใช้ขุมพลัง e-POWER รุ่นที่ 3 ระบบไฮบริดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ โดยมีเครื่องยนต์รุ่นใหม่พัฒนาเฉพาะ เพื่อการขับขี่ที่นุ่ม เงียบ และประหยัดมากยิ่งขึ้น
ถือเป็นรุ่นแรกของ Nissan ที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า e-4ORCE รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งควบคุมแรงบิดของมอเตอร์หลังอย่างแม่นยำ ลดการโคลงตัวในช่วงเร่งหรือเบรก เพื่อความสบายสูงสุดของผู้โดยสารและลดอาการเมารถ
สำหรับผู้ขับ ระบบนี้จะช่วยส่งแรงบิดไปยังล้อหลังระหว่างเข้าโค้ง ทำให้ควบคุมรถได้มั่นใจและสนุกยิ่งขึ้น ขณะที่ระบบช่วงล่าง Intelligent Dynamic Suspension ลดการโคลงตัวของตัวถัง เพื่อการทรงตัวที่ราบเรียบทุกสถานการณ์
Elgrand ใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับ ProPILOT รุ่นล่าสุด ที่รองรับการขับแบบไม่ต้องจับพวงมาลัยในความเร็วต่ำกว่า 50 กม./ชม.
นอกจากนี้ยังมี ProPILOT 2.0 สำหรับการขับบนทางด่วนแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางระยะไกล
Nissan Elgrand รุ่นใหม่ เตรียมเปิดตัวในญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนปี 2026 พร้อมนิยามใหม่แห่งมินิแวนหรู ที่ผสมผสาน “ความเงียบสงบแบบญี่ปุ่น” เข้ากับ “สมรรถนะอัจฉริยะ” เพื่อประสบการณ์การเดินทางระดับ First-Class อย่างแท้จริง.