STEP WGN e:HEV คัมแบ็ก ฮอนด้านำเข้าจากญี่ปุ่น เปิดจอง 28 พ.ย.

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สร้างเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปี ยืนยันนำเข้าและจำหน่าย “Honda STEP WGN e:HEV ใหม่” รุ่นประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นเจ้าของพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 และสามารถสัมผัสคันจริง งาน Motor Expo 2025 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การกลับมาครั้งนี้ของ STEP WGN ถือเป็นการรีเทิร์นของรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัว (MUV) ขนาด 7 ที่นั่ง ที่เคยได้รับเสียงตอบรับดีเยี่ยมจากตลาดไทยเมื่อเปิดตัวครั้งแรกในปี 2555 โดยรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ดีไซน์ Life Expander BOX ห้องโดยสารโปร่งโล่ง กว้างขวาง ใช้งานอเนกประสงค์ พร้อมขุมพลัง ฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร ที่มอบทั้งความประหยัดและสมรรถนะที่มั่นใจ
ไฮไลต์ Honda STEP WGN e:HEV รุ่น e:HEV SPADA
รุ่นประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
• ห้องโดยสารกว้างขวาง รองรับการใช้งานครอบครัวทุกไลฟ์สไตล์
• เบาะหนังสังเคราะห์ Prime Smooth และเบาะผ้าเทคโนโลยี FABTECH
o เบาะแถว 2 แยกอิสระ พร้อมที่รองน่อง Ottoman
o เบาะแถว 3 พับได้ 60:40 แบนราบเพิ่มพื้นที่สัมภาระ
• ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้าย-ขวา และฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า
• ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Tri-Zone พร้อมฟอกอากาศ Plasmacluster
• ระบบเกียร์ไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง (Active Cornering Light)
• หน้าจอมาตรวัด TFT ขนาด 10.2 นิ้ว
• เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ครบชุด
สีภายนอก (ภายในห้องโดยสารสีดำ)
• สีใหม่! ดำทไวไลต์มิสต์ (มุก)
• ขาวแพลทินัม (มุก)
• ดำคริสตัล (มุก)
• เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก)
การนำเข้า Honda STEP WGN e:HEV ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟน ๆ ที่รอคอย “มินิแวนสายครอบครัว” สัญชาติญี่ปุ่น กลับมาสู่ตลาดไทยอีกครั้ง ภายใต้มาตรฐาน Japanese Quality พร้อมความมั่นใจด้านบริการหลังการขาย จากโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศกว่า 222 แห่ง