Giorgio Armani Boutique แห่งที่สอง ณ ICONSIAM

Giorgio Armani ประกาศเปิดตัว Giorgio Armani Boutique แห่งที่สองของประเทศไทย ณ ICONSIAM ศูนย์การค้าหรูชื่อดังริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังเปิดบูติกแห่งแรกที่ The Emporium การขยายสาขาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของแบรนด์ในกรุงเทพมหานคร
บูติก Giorgio Armani แห่งใหม่ มาพร้อมพื้นที่กว่า 475 ตารางเมตร บนชั้นเดียวที่มีการตกแต่งตีความใหม่ สะท้อนบรรยากาศเฉพาะของศูนย์การค้า โดยยังคงเอกลักษณ์เหนือกาลเวลาของ Giorgio Armani ไว้ครบถ้วน ภายนอกโดดเด่นด้วยฟาซาดยาวโอบล้อมสี่ด้าน ผสานพื้นผิวผ้าไหมเรืองแสงสลับกระจกโปร่งโค้งเว้า เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่พลิ้วไหว สง่างามและมีชีวิตชีวา ยิ่งเมื่อสองด้านที่หันรับโถงสูงสองชั้น ประดับจอวิดีโอขนาดใหญ่ ก็ยิ่งดึงดูดทุกสายตาที่เดินผ่าน
ภายในแบ่งเป็นโซนเฉพาะ แตกต่างด้วยเฉดสีเฉพาะตัว แต่ก็เชื่อมโยงกันด้วยองค์ประกอบร่วม โซนเสื้อผ้าผู้ชายมาในเฉดสีทอง เขียว เงิน น้ำเงิน และบรอนซ์ ส่วนโซนเสื้อผ้าผู้หญิงเน้นเฉดสีทอง น้ำเงิน และเขียว รูปทรงโค้งและเส้นสายอ่อนช้อยสอดแทรกอยู่ในทุกรายละเอียดงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือเฟอร์นิเจอร์สั่งทำพิเศษ ลื่นไหล ดื่มด่ำ หรูหรา จากด้านนอกสู่ภายใน
ความประณีตของ Giorgio Armani Boutique แห่งใหม่ ยังขับเน้นออกมา ผ่านวัสดุระดับพรีเมียม ตั้งแต่โลหะแพลทินัม ลายไม้เมทัลลิก ไปจนถึงผนังผ้าไหมจาก Armani/Casa เฉิดฉายเป็นพิเศษในห้อง Made-to-Measure และห้อง VIC โทนสีและลวดลายพื้นหินอ่อนและออนิกซ์ล้อไปกับเพดานมาร์โมริโนทำมือ สร้างความกลมกลืนลงตัวทั้งร้าน เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ทั้งที่นั่ง พรม ผ้าและโคมไฟ ล้วนคัดสรรจากคอลเลกชันเดียวกัน
สินค้าภายในครอบคลุมทุกหมวดหมู่ของ Giorgio Armani
เสื้อผ้าผู้หญิง — ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูป, เครื่องประดับ, รองเท้า, แว่นตา, น้ำหอม Armani Privè, ไฮจิวเวลรี่, ไปจนถึงชุดราตรีและผลิตภัณฑ์ความงาม
เสื้อผ้าผู้ชาย — ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูป, เครื่องประดับ (รวมถึงเข็มขัดและเน็คไทด์), รองเท้า, แว่นตา, น้ำหอม Armani Privè, สูท, นาฬิกาไฮเอ็นด์, ไปจนถึงบริการสั่งตัดพิเศษ
นอกจากนี้ Giorgio Armani Boutique ยังยกระดับประสบการณ์ ด้วยห้อง Made-to-Measure เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและตัดเย็บสูทส่วนบุคคล, เคาน์เตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำหอม Armani Privè, และผลิตภัณฑ์ความงาม Armani Beauty ครบครัน สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Giorgio Armani ที่ต้องการมอบประสบการณ์หรูหราเหนือระดับให้กับผู้มาเยือนทุกคนอย่างแท้จริง