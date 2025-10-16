YAMAHA MT-07 จุดกำเนิดความดาร์คครั้งใหม่ พร้อมรุ่นเกียร์อัจฉริยะ Y-AMT ราคาเริ่ม 299,000 บาท

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดเกมรุกตลาดบิ๊กไบค์ในไทยอีกครั้ง ผ่านการเปิดตัว New YAMAHA MT-07 และ New YAMAHA MT-07 Y-AMT สองโมเดล Hyper Naked เจเนอเรชันที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Natural Simplicity for Everyone” ที่ออกแบบให้โฉบเฉี่ยว เรียบง่าย แต่เร้าใจยิ่งขึ้น
รุ่นใหม่นี้มาพร้อมดีไซน์ใหม่หมดจดตั้งแต่หัวจรดท้าย — ชุดแฟริ่งใหม่ ไฟหน้า LED ทรงเฉียบสะท้อนเอกลักษณ์ MT-Series เพิ่มระบบไฟเลี้ยวอัจฉริยะ 3 ฟังก์ชัน และระบบไฟเบรกฉุกเฉิน (Emergency Stop Signaling) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด พร้อมแฮนด์บาร์ใหม่ที่ปรับองศาให้ควบคุมง่าย และมั่นใจทุกโค้ง
หัวใจหลักคือเครื่องยนต์ CP2 690 ซีซี สองสูบเรียง ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดและความนุ่มนวล เสริมด้วย ระบบคันเร่งไฟฟ้า YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) ครั้งแรกในเครื่องยนต์ CP2 เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ รองรับ Quick Shifter ทั้งขึ้นและลงเกียร์ พร้อม Assist & Slipper Clutch ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหล
เพิ่มความมั่นใจด้วยเบรกหน้าแบบ Radial-mount, ล้อ Spin Forged น้ำหนักเบา, และยาง Dunlop Sportmax สำหรับการยึดเกาะถนนระดับพรีเมียม มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ครบถ้วน เช่น PWR Mode และ Traction Control (TCS)
ภายในติดตั้งหน้าจอสี TFT ขนาด 5 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนผ่านแอป Y-Connect สามารถดูข้อมูลรถ, แจ้งเตือนข้อความ, รวมถึงปรับโหมดขับขี่และตั้งค่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้มากกว่า 40 รูปแบบ
สำหรับรุ่น MT-07 Y-AMT ยกระดับความสะดวกด้วย ระบบเกียร์อัจฉริยะ Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT) เลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ทั้งแบบ Manual (MT Mode) และ Automatic (AT Mode) ผ่านปุ่มบนแฮนด์ เหมาะทั้งสายสปอร์ตและผู้เริ่มต้นขับบิ๊กไบค์
ทั้งสองรุ่นมีโหมดขับขี่ให้เลือก ได้แก่
-Sport Mode: ตอบสนองแรงเต็มกำลัง เหมาะกับถนนโค้งหรือสนามแข่ง
-Street Mode: สมดุลระหว่างแรงและความนุ่มนวล เหมาะกับการใช้งานประจำวัน
-Custom Mode: ปรับแต่งระบบช่วยขับขี่ได้อิสระ
ราคาแนะนำ:
-New YAMAHA MT-07: 299,000 บาท
-New YAMAHA MT-07 Y-AMT: 305,000 บาท
มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Icon Black, Teck Black และสีใหม่ Ice Storm