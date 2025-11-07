xs
“Honda WN7” จักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก เปิดตัวที่งาน EICMA 2025 มิลาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เผยโฉม “Honda WN7” จักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายอย่างเป็นทางการ ภายในงาน EICMA 2025 (Milan Motorcycle Shows) ที่จัดขึ้น ณ กรุงมิลาน ระหว่างวันที่ 4–5 พฤศจิกายน 2568 สำหรับสื่อมวลชน และวันที่ 6–9 พฤศจิกายน 2568 สำหรับประชาชนทั่วไป

“Honda WN7” เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าสไตล์ Naked Bike รุ่นแรกในกลุ่ม “FUN Category” ที่พัฒนาในทิศทางใหม่ของฮอนด้า ภายใต้แนวคิด “Be the Wind” มุ่งถ่ายทอดความรู้สึกของการเคลื่อนไหวอย่างอิสระดั่งสายลม ด้วยพลังไฟฟ้าที่เงียบสงบ ผู้ขับขี่สามารถสัมผัสเสียงและบรรยากาศรอบตัวได้อย่างเต็มอารมณ์ ทั้งเสียงผู้คนริมทางหรือเสียงธรรมชาติที่มักถูกกลบหายไปในรถเครื่องยนต์สันดาป


ด้านดีไซน์ ฮอนด้าเน้นความเรียบลื่นและพลังในทุกเส้นสายของตัวรถ พร้อมเอกลักษณ์ใหม่ “แถบไฟหน้าแนวนอน (Horizontal Light Bar)” ซึ่งจะกลายเป็นซิกเนเจอร์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าทุกรุ่นในอนาคต โดย WN7 ยังมาพร้อมชุดสีพิเศษสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ โทน ดำ-ทอง ที่สะท้อนความหรูหราและพลัง

อีกหนึ่งจุดเด่นคือโครงสร้าง “Frameless Chassis” แบบไร้เฟรม ที่ใช้กล่องแบตเตอรี่อะลูมิเนียมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลัก เชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนคอและขายึดสวิงอาร์มด้านหลัง ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบา คล่องตัว และจัดสัดส่วนได้เพรียวบางยิ่งขึ้น พร้อมการจัดวางแบตเตอรี่ไว้กึ่งกลางเพื่อสร้างสมดุลการควบคุมที่ยอดเยี่ยม


ระบบขับเคลื่อนใช้ มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบใหม่ ที่ผนวกอินเวอร์เตอร์ไว้ภายใน ให้กำลังสูงสุด 50 กิโลวัตต์ (เทียบเท่าเครื่องยนต์ 600 ซีซี) และแรงบิดสูงสุด 100 นิวตัน-เมตร ระดับเดียวกับรถขนาด 1000 ซีซี ถ่ายทอดกำลังผ่านระบบเกียร์ใหม่และสายพานขับเคลื่อน (belt-drive system) ที่ให้ความเงียบและนุ่มนวล

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ขนาด 9.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง รองรับการชาร์จเร็วมาตรฐาน CCS2 (Combined Charging System Type 2) ชาร์จจาก 20% ถึง 80% ได้ในเวลาเพียง 30 นาที และรองรับการชาร์จปกติแบบ Type 2 ที่ใช้งานกับเต้ารับไฟบ้านทั่วไป โดยใช้เวลาชาร์จเต็มเพียง 2.4 ชั่วโมง ต่อการขับขี่ได้ไกลสุด 140 กิโลเมตร (มาตรฐาน WMTC)


การเปิดตัว Honda WN7 ถือเป็นก้าวสำคัญของฮอนด้าในยุคพลังงานไฟฟ้า ที่สะท้อนแนวทางสู่อนาคตแห่งการขับขี่ที่ไร้มลพิษ แต่ยังคงความสนุกและอารมณ์สปอร์ตแบบฉบับฮอนด้าไว้อย่างครบถ้วน



