“ยามาฮ่า” ฉลอง 70 ปีแห่งความเร้าใจ ยกทัพนวัตกรรมยานยนต์อนาคต ร่วมโชว์ยิ่งใหญ่ในงาน Japan Mobility Show 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


งาน Japan Mobility Show 2025 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2568 ณ Tokyo Big Sight ประเทศญี่ปุ่น
ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น จุดประกายความเร้าใจครั้งใหม่ในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งบริษัท ด้วยการยกทัพ สุดยอดนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Japan Mobility Show 2025 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2568 ณ Tokyo Big Sight ประเทศญี่ปุ่น

งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อใหม่ “Japan Mobility Show” หลังจากที่พัฒนาต่อยอดมาจากตำนาน “Tokyo Motor Show” ที่อยู่คู่โลกยานยนต์มากว่า 70 ปี

ภายในงานครั้งนี้ ยามาฮ่าพร้อมเปิดตัว 6 โมเดลระดับโลก (World Premium Models) ที่สะท้อนแนวคิดแห่งนวัตกรรม “Feel. Move.” เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เชื่อมโยงความรู้สึกของผู้ขับกับเครื่องยนต์อย่างลงตัว พร้อมนำเสนออีกกว่า 10 โมเดลแห่งเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ยุคโมบิลิตี้สมัยใหม่ ทั้ง

- รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV & Hybrid)
- จักรยานไฟฟ้า (eBikes)
- และ โมเดลคอนเซปต์ด้านการเดินทางส่วนบุคคล (Personal Mobility / Electric Wheelchair)

ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของยามาฮ่าในการ “สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวที่สร้างแรงบันดาลใจ” (Art for Human Possibilities) ซึ่งเป็นมากกว่าการผลิตยานยนต์ แต่คือการส่งต่อความรู้สึก ความสนุก และพลังแห่งอิสระให้กับผู้คนทั่วโลก

ยามาฮ่ายังร่วมมือกับ Yamaha Corporation ในการออกแบบบูทแสดงนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเสียงและแสงระดับโลก เพื่อสร้างประสบการณ์การชมบูทที่ “สัมผัสได้ด้วยทุกประสาทสัมผัส” ผสานเทคโนโลยีเสียง เครื่องดนตรี และการจัดแสดงแบบ Interactive ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ยามาฮ่าในมิติใหม่

งานนี้จึงไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลอง 70 ปีของยามาฮ่ามอเตอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศศักดาของแบรนด์ที่พร้อม “ขับเคลื่อนอนาคตแห่งการเคลื่อนไหวของโลก” อย่างเต็มรูปแบบ

ติดตามความเคลื่อนไหวสุดล้ำจากยามาฮ่าได้ที่ Facebook : Yamaha Society Thailand












































