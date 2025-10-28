เพิ่มทางเลือกให้ธุรกิจ!! รถบรรทุกฮีโน่ EURO 5 รุ่น FG 6 ล้อใหญ่ เปิดตัวตอบโจทย์มืออาชีพ

ฮีโน่ เดินหน้าต่อในการนำความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวรถบรรทุกฮีโน่ EURO 5 รุ่น FG 6 ล้อใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Best – Fit” เลือกรถที่ใช้ให้กับธุรกิจ พร้อมการดูแลอย่างมืออาชีพจากฮีโน่แบบครบวงจร ครอบคลุมครบทุกด้านหรือ “Hino Customer Journey”
หลังจากที่ฮีโน่ได้มีการเปิดตัวรถบรรทุกฮีโน่ EURO 5 ประเภทรถ 10 ล้อและรถบรรทุกหัวลากไปแล้วก่อนหน้านี้ ในวันนี้ฮีโน่ขยาย Line up เปิดตัวรถบรรทุกฮีโน่ 6 ล้อใหญ่ในรุ่น Hino 500 Victor FG เพิ่มเติมอีก 5 รุ่น เพื่อตอบรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่ง ที่ต้องการรถที่ขนส่งได้เยอะ ประหยัด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ
สำหรับรถบรรทุก FG8J ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ยังคงออกแบบการใช้งานภายใต้แนวคิด LDCM โดยจะตอบโจทย์การใช้งานใน 3 ด้านหลักๆ คือ
• L- Long Haul: สำหรับธุรกิจขนส่งระยะไกล ที่ต้องการทั้งกำลังและความประหยัด
• D- Delivery: เหมาะกับงานกระจายสินค้าในเมืองและต่างจังหวัด
• C- Construction: รองรับงานก่อสร้างที่ต้องการแรงบิดสูงและความทนทาน
ดังนั้น นอกเหนือรูปลักษณ์ที่สวยสะดุดตา ยังมาพร้อมด้วยสมรรถนะของ เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ รุ่นใหม่ J08E WB ให้กำลังสูงสุด 262 แรงม้า มาตรฐานยูโร 5 ที่ใช้ระบบบำบัดไอเสีย SCR ที่เป็นระบบการใช้เชื้อเพลิงเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้น้อยกว่าระบบอื่นและยังช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทุกเทคโนโลยีที่อยู่ในรถคันนี้ ยังเต็มไปด้วยแนวคิดการสร้างกำไรด้วยประสิทธิภาพในการประหยัดทุกจุด
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Flat Torque ที่ช่วยรักษาแรงบิดสูงสุดขณะเปลี่ยนเกียร์ลดการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลือง ผสานการทำงานกับระบบเกียร์ MX07 แบบ Double Overdrive รุ่นใหม่ ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ การเร่ง และลดรอบเครื่องยนต์ในเส้นทางไกล เสริมประสิทธิภาพด้วยยาง MICHELIN 275/80R22.5 เอกสิทธิ์เฉพาะฮีโน่ที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นถึง 4.5% พร้อมโครงสร้างแชสซีและระบบรองรับน้ำหนัก แบบใหม่ ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง และมีให้เลือกความยาวเพื่อการต่อตัวถังที่หลากหลายตั้งแต่ความยาว 5.67 เมตร / 6.72 เมตร / 7.37 เมตร / 8.22 เมตร และยาวสุดถึง 8.87 เมตร
แรง ประหยัด และควบคู่กับระบบความปลอดภัยครบครัน ทั้งระบบเบรก ABS ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ช่วยควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ พร้อมกระจกมองข้างดีไซส์ใหม่ตามมาตรฐานสากล เพิ่มทัศนวิสัยที่ปลอดภัยสูงสุดทุกมุมมอง เรียกว่าครบ จบ เรื่องรถบรรทุกมืออาชีพ ต้องรถบรรทุกฮีโน่เท่านั้น
ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิด “Always Your Professionals” ที่ฮีโน่พร้อมดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจด้วยแนวคิด Customer Journey แบบมืออาชีพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์รถบรรทุกทุกรุ่น ตั้งแต่การซื้อรถ (Purchase) ด้วยสินเชื่อ Hino Leasing เข้าสู่ช่วงการใช้งาน (Operation) ผ่านระบบ HINO-CONNECT ที่บริหารจัดการรถอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายครบวงจรจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ในระยะยาวฮีโน่ยังคงดูแลลูกค้าต่อเนื่อง จนถึงการกลับมาซื้อซ้ำ (Repurchase) และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วประเทศจากรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2025 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ดังนั้น ฮีโน่พร้อมรถบรรทุกและการบริการที่ดีที่สุด ให้ทุกธุรกิจในประเทศไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงยั่งยืน