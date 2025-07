Google บอกนักโฆษณายุค AI Search ต้องปรับใช้เครื่องมือด่วน

ปัจจุบันผู้คนไม่ได้ใช้เพียงแค่คีย์เวิร์ดในการค้นหาเท่านั้น แต่ยังใช้เสียง รูปภาพ และวิดีโอด้วย เครื่องมือ AI อย่าง Google Lens, ฟีเจอร์วงเพื่อค้นหา (Circle to Search), ข้อมูลภาพรวมโดย AI (AI Overview) และโหมด AI (AI Mode) ใน Google Search กำลังปลดล็อกวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สำรวจและค้นพบข้อมูลได้เร็วขึ้นการใช้ Google Lens ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีการค้นหาด้วยภาพมากกว่า 1 แสนล้านครั้งในปี 2025 จนถึงปัจจุบัน โดย 1 ใน 5 ของการค้นหาด้วยรูปภาพใน Google Lens มีเจตนาในการซื้อขาย นอกจากนี้ การใช้งานฟีเจอร์ Circle to Search ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าผู้ใช้อายุน้อยใช้ฟีเจอร์นี้ในการค้นหาของพวกเขามากกว่า 10%ในแต่ละวัน Google ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการช็อปปิ้งทั่วโลกมากกว่า 1 พันล้านครั้ง โดยมี Gen Z เป็นกลุ่มที่ใช้งาน Google Search มากที่สุด และมีการค้นหาในแต่ละวันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ลงโฆษณาได้เข้าถึงผู้ใช้ตลอดเส้นทางการซื้อของผู้บริโภค (Customer Journey) ที่มีความหลากหลายในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่การค้นพบสิ่งต่างๆ ไปจนถึงการตัดสินใจขณะที่ YouTube มีผู้ใช้รายวันมากกว่าแพลตฟอร์มวิดีโออื่นๆ และเข้าถึงผู้ชมได้ทุกช่วงวัย จากข้อมูลพบว่า Gen Z ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดู YouTube มากกว่าแพลตฟอร์มวิดีโออื่นๆ แต่สิ่งที่ทำให้ YouTube โดดเด่นคือความน่าเชื่อถือโดยใน อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย พบว่าผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ ROI (Return on investment) ของ YouTube สูงกว่าทีวีแบบดั้งเดิมมากกว่า 2 เท่า โดยในไทยพบว่าสูงกว่าถึง 2.3 เท่า นอกจากนี้ ROI ของ YouTube ยังสูงกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ อย่าง TikTok และ Meta ด้วย สำหรับไทยพบว่าสูงกว่าถึง 1.6 เท่าสำหรับวิธีที่ Google กำลังพลิกโฉมอนาคตของการโฆษณาด้วยการนำเสนอเครื่องมือเชิงคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักการตลาดเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อตลาดไปเป็นการคาดการณ์ตลาดSapna Chadha, Vice President, Google Southeast Asia and South Asia Frontier กล่าวว่า Google เป็นผู้นำด้านโซลูชันโฆษณาที่ทำงานด้วยระบบ AI มานานแล้ว ในยุคปัจจุบันที่เส้นทางของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้นและทรัพยากรก็มีอยู่อย่างจำกัดมากขึ้น เราจึงนำเสนอเครื่องมือสำหรับนักการตลาดที่ผสานโมเดล AI ที่ล้ำสมัย“การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำขึ้น และผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น Google ได้เปิดตัวเครื่องมือ AI ใหม่ๆ ที่ครอบคลุมการทำการตลาดในทุกด้าน ตั้งแต่การสร้างครีเอทีฟโฆษณาไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการตลาด การค้นพบแบรนด์ และความสามารถของ AI ในการดำเนินการได้เอง”ไม่ว่าจะเป็น โฆษณาในข้อมูลภาพรวมโดย AI (Ads in AI Overviews in Search) ข้อมูลภาพรวมโดย AI (AI Overview) เป็นผลิตภัณฑ์ Gen AI ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้มากกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตของประเภทคำค้นหาที่เกี่ยวข้องในตลาดหลักๆ กว่า 10%ภายในปีนี้ โฆษณาในข้อมูลภาพรวมโดย AI จะพร้อมให้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งหมายความว่าธุรกิจต่างๆ จะมีโอกาสมากขึ้นในการแสดงโฆษณาในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด นั่นคือช่วงที่ผู้บริโภคเกิดความสงสัยและเริ่มทำการพิจารณารวมถึง โหมด AI (AI Mode) การค้นหาด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของ Google โดยมีการให้เหตุผลขั้นสูงและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลหลายรูปแบบ (Multimodality) รวมถึงสามารถเจาะลึกเพิ่มเติมด้วยคำถามติดตามผลและลิงก์ที่มีประโยชน์ไปยังเว็บโดยผู้ทดสอบก่อนเปิดตัวได้ลองถามคำถามที่ยาวกว่าการค้นหาแบบเดิมถึง 2-3 เท่า ก่อนจะเริ่มทดสอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องภายในโหมด AI ในสหรัฐอเมริกาในเร็วๆ นี้ โดยจะผสานรวมโฆษณาเข้ากับคำตอบในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งการทำงานด้วยระบบ AI นี้จะช่วยให้แบรนด์มีโอกาสมากขึ้นในการแสดงตัวในช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวข้องสูง