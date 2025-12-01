Honda STEP WGN e:HEV Spada เผยราคาประมาณการณ์ 1,7xx,xxx บาท

Honda STEP WGN e:HEV Spada เผยโฉมคันจริงที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 (มอเตอร์เอ็กซ์โป 2025) เปิดราคาประมาณการณ์ที่ 1,7xx,xxx บาท เปิดจองสิทธิ์รับฟรีบัตรน้ำมัน 20,000 บาท และกล้องติดรถยนต์หน้า-หลัง (เมื่อจองสิทธิ์ 28 พ.ย. 68 - 31 ธ.ค. 68 และจองรถ 6 ก.พ. 69 - 28 ก.พ. 69 รับรถภายใน 31 มี.ค. 69)
Honda STEP WGN e:HEV Spada เป็นรถอเนกประสงค์ MUV (Multi-Utility Vehicle) 7 ที่นั่ง โดดเด่นด้วยดีไซน์เอกลักษณ์แบบ Life Expander BOX เน้นห้องโดยสารโปร่งโล่ง กว้างขวาง ติดตั้งเครื่องยนต์ฟูลไฮบริด e:HEV ขนาด 2.0 ลิตร เวอร์ชันไทยมี 1 รุ่นย่อย คือ e:HEV SPADA นำเข้าสำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) จากประเทศญี่ปุ่น
Honda STEP WGN e:HEV รุ่น e:HEV Spada ติดตั้งประตูข้างแบบสไลด์ไฟฟ้าซ้ายและขวา ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า ห้องโดยสารติดตั้งเบาะหนังสังเคราะห์แบบ Prime Smooth และเบาะผ้าเทคโนโลยี FABTECH สามารถปรับได้หลายรูปแบบ เบาะนั่งแถว 2 ปรับแยกอิสระ พร้อมเบาะรองน่อง Ottoman เบาะนั่งแถว 3 ปรับพับ 60:40 ปรับพับแบบแบนราบได้
เวอร์ชันไทยติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Tri-Zone พร้อมระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster ระบบเกียร์ไฟฟ้า มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (Active Cornering Light) และเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING
Honda STEP WGN e:HEV ติดตั้งเครื่องยนต์ฟูลไฮบริด ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร และมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด 315 นิวตัน-เมตร อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 18.5 กม./ลิตร พร้อมการรับประกันระบบไฮบริด 5 ปี และแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี
ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 4 สี ได้แก่ ดำทไวไลต์มิส (มุก), ขาวแพลทินัม (มุก), เทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) และดำคริสตัล (มุก)