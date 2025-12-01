ลีสซิ่งกสิกรไทยอัดแคมเปญรับมอเตอร์เอกซโป-ลุยช่องทางดิจิทัลตั้งเป้าสัดส่วน50%

ลีสซิ่งกสิกรไทยมอบข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปีในงานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2025 ครั้งที่ 42 นำเสนอ “K OK” แพลตฟอร์มสมัครสินเชื่อรถยนต์ด้วยตนเองให้ลูกค้าทราบผลวงเงินอนุมัติจริงก่อนออกรถ ตั้งเป้าปริมาณยอดธุรกิจผ่านช่องทางดิจิทัลสูงกว่า 50%
นายธีรชาติ จิรจรัสพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ในเดือนสุดท้ายของปี 2568 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นและสามารถปิดยอดทั้งปีได้สูงกว่า 600,000 คัน อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มจากการที่ภาครัฐประกาศปรับปรุงมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยขยายเวลาการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศ ภายใต้มาตรการ EV3.0 ไปเป็นภายในเดือนมกราคมปี 2569 ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้าที่จำหน่ายในช่วงปลายปี สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทันภายในกำหนด และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน Motor Expo 2025 ในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นเวทีสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค เนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจหลายรุ่น เช่น Toyota Hilux Travo, Mazda 6e, MG IM5, AVATR 07, Geely EX2, GWM WEY G9, Chery Tiggo 8 และ JAECOO 6T เป็นต้น
นายธีรชาติ กล่าวต่อว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งมอบสินเชื่อที่สอดคล้องกับศักยภาพของลูกค้า ได้แก่ K OK (เช็กก่อน โอเคก่อน): แพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถ ประเมินวงเงินสินเชื่อด้วยตนเองและทราบผลวงเงินที่แท้จริงพร้อมออกรถ ตามศักยภาพการผ่อนชำระ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกและออกรถได้จริงตามกำลังของตนเอง โดยวงเงินที่ได้รับอนุมัติสามารถนำไปยื่นขอจองรถได้กับทุกแบรนด์ ทุกดีลเลอร์ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าปริมาณธุรกิจที่ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมีสัดส่วนมากกว่า 50% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนับสนุนการขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์และตัวแทนจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
**แคมเปญ “Lucky LINE & Luggage Set”**
นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทางการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายด้วยการพัฒนาช่องทาง LINE @kleasingofficial โดยลูกค้าใหม่สามารถติดตามโปรโมชัน ข้อเสนอดี ๆ รวมถึงใช้ติดตามสถานะการสมัครสินเชื่อรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และสำหรับลูกค้าปัจจุบันของบริษัทสามารถขอเอกสารต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อรถ อีกทั้งยังสามารถชำระค่างวดรถยนต์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ลูกค้าภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 ถึง 10 ธันวาคม 2568 รับทันทีต่อที่ 1 กระเป๋าเดินทาง ขนาด 13 นิ้ว มูลค่า 2,000 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อด้วยตนเองผ่าน Digital Self - Apply และได้รับอนุมัติเบื้องต้น พร้อมสมัคร LINE Official Account ของลีสซิ่งกสิกรไทย และรับเพิ่มต่อที่ 2 กระเป๋าเดินทาง ขนาด 22 นิ้ว มูลค่า 4,888 บาท เมื่อสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
รับเพิ่มต่อที่ 3 กระเป๋าเดินทาง ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 8,000 บาท เมื่อสมัครประกันคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Shield)