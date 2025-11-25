AUDI E SUV Concept ต้นแบบเอสยูวีไฟฟ้าสำหรับตลาดจีนโดยเฉพาะ

Audi เผยโฉมรถต้นแบบ AUDI E SUV ครั้งแรกที่งานกว่างโจวมอเตอร์โชว์ 2025 ก่อนต่อยอดเป็น AUDI E8 SUV สำหรับวางจำหน่ายที่ประเทศจีนโดยเฉพาะ
AUDI E SUV เป็นต้นแบบเอสยูวีไฟฟ้าล้วนรุ่นที่ 2 ต่อจาก E5 Sportback ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โดยอยู่ภายใต้แบรนด์ AUDI ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของ Audi AG สำหรับตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะ ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม Advanced Digitized Platform (ADP) ร่วมกับ SAIC แตกต่างจากไลน์อัป Audi ปกติอย่าง A6L e-tron ที่พัฒนาร่วมกับ FAW
AUDI E SUV เวอร์ชันต้นแบบมีความยาวตลอดคัน 5,057 มม. ความกว้าง 2,042 มม. ความสูง 1,786 มม. และความยาวฐานล้อ 3,060 มม. โดยยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะการขับขี่สไตล์ Audi พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro เพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนดีเยี่ยม
ระบบขับเคลื่อนถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน 2 ตัว แบ่งเป็นเพลาขับหน้าและหลังอย่างละ 1 ตัว กำลังสูงสุดรวม 500 กิโลวัตต์ หรือ 680 แรงม้า (PS) สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ภายในระยะเวลาราว 5 วินาที
เวอร์ชันต้นแบบติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดความจุ 109 กิโลวัตต์ชั่วโมง พร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบ 800 โวลต์ สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว 700 กม. ต่อ 1 ชาร์จ ตามมาตรฐาน CLTC และรองรับการชาร์จด่วนที่เพิ่มระยะทางขับขี่สูงสุด 320 กม. ในเวลา 10 นาที
รูปลักษณ์ของ AUDI E SUV ถูกดีไซน์เพื่อเอาใจกลุ่มลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ มาพร้อมเอกลักษณ์ไฟหน้าและไฟท้ายแบบพันรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดตั้งชุดไฟหลักเป็นแบบ Matrix LED แนวตั้ง พร้อมโป่งซุ้มล้อช่วยเพิ่มความบึกบึนของตัวรถ ขณะที่ตัวถังด้านข้างเน้นเส้นสายเรียบง่ายดูสะอาดตา
สำหรับกำหนดวางจำหน่าย AUDI E8 SUV ซึ่งเป็นเวอร์ชันขายจริงของ AUDI E SUV จะมีขึ้นภายในปี 2569 ที่จะถึงนี้