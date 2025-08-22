เอ็มจี เปิดตัว NEW MG IM6 Premium LONG RANGE วิ่งไกล 750 กม. ชาร์จไว 18 นาที ราคา 1.49 ล้านบาท

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดตัว NEW MG IM6 Premium LONG RANGE รุ่นย่อยใหม่ล่าสุด ที่เข้ามาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มพรีเมียมอีวี ด้วยจุดขาย “ชาร์จไวกว่าและวิ่งไกลที่สุดในคลาส”
รุ่นใหม่นี้สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 750 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC พร้อมระบบขับเคลื่อนแรงดันไฟฟ้า 800 โวลต์ รองรับการชาร์จไฟ DC สูงสุด 396 kW ชาร์จจาก 10-80% ได้ในเวลาเพียง 18 นาที ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เดี่ยวหลัง ให้กำลังสูงสุด 407 แรงม้า และแรงบิด 500 นิวตันเมตร เสริมภาพลักษณ์ด้วยล้ออัลลอยด์แอโร่ ขนาด 20 นิ้ว
ด้านฟังก์ชันยังครบครันด้วยเทคโนโลยี IM Digital Chassis ระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้ออัจฉริยะ, ระบบ One Touch iAD Auto Parking Assist ช่วยจอดและออกจากพื้นที่จำกัดอัตโนมัติ, One Touch Reverse ถอยกลับได้สูงสุด 100 เมตร รวมถึงแพ็กเกจความปลอดภัย Advanced Synchronized Protection System ที่ผ่านมาตรฐาน China NCAP 5 ดาว และออกแบบให้รองรับมาตรฐาน Euro NCAP ในอนาคต