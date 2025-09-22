Yangwang U9 Xtreme ครองบัลลังก์รถที่เร็วที่สุดในโลก 496.22 กม./ชม.

Yangwang U9 Xtreme จาก BYD ทะยานสู่ตำแหน่งรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดในโลก หลังทำความเร็วสูงสุด 496.22 กม./ชม. ที่สนาม ATP Automotive Testing Papenburg ประเทศเยอรมนี จุดประกายยุคใหม่แห่งสมรรถนะที่ไร้ขีดจำกัด
โลกยานยนต์ต้องจารึกอีกหน้าประวัติศาสตร์ เมื่อ Yangwang U9 Xtreme ซูเปอร์คาร์รุ่นเรือธงจากแบรนด์พรีเมียมของ BYD ทำลายสถิติความเร็วสูงสุดของรถโปรดักชัน ด้วยตัวเลข 496.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่สนามทดสอบ ATP Automotive Testing Papenburg (เยอรมนี)
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการ “ทำลายขีดจำกัด” ของรถโปรดักชัน แต่ยังสะท้อนถึงการ “กำหนดนิยามใหม่ของจินตนาการ” ผ่านการสำรวจสมรรถนะที่ยังไม่เคยมีใครไปถึง เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความแรงและนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลก
Yangwang U9 Xtreme ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งด้านอากาศพลศาสตร์ กำลังเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถสร้างสมดุลระหว่างความเร็วสูงสุด ความเสถียร และความปลอดภัยในการควบคุม โดยการสร้างสถิตินี้ยังเป็นการยืนยันความตั้งใจของ BYD ในการผลักดันแบรนด์สู่ระดับแถวหน้าของตลาดซูเปอร์คาร์โลก
นี่ไม่ใช่แค่การบันทึกสถิติ แต่คือการเปิดประตูสู่อนาคตของรถสมรรถนะสูง ที่พร้อมท้าทายทุกจินตนาการและทุกขีดจำกัดบนท้องถนน
ที่มา:ฺBYD GLOBAL