"Project Motor Racing" เกมจำลองแข่งรถสุดสมจริง วางจำหน่าย 25 พ.ย.นี้

GIANTS Software ปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ "Project Motor Racing" เผยฟีเจอร์พิเศษที่ยกระดับการขับขี่ในสนามแข่งให้สมจริงยิ่งขึ้น เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้
ใน "Project Motor Racing" จะมีรถยนต์มากกว่า 70 คันจาก 10 คลาสการแข่งขัน ครอบคลุมประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตกว่า 50 ปี สัมผัสประสบการณ์ขับขี่บนสนามแข่งที่จำลองจากสถานที่จริง 18 แห่ง พร้อมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีชีวิตชีวา มอบความสมจริงเหนือระดับที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี True2Track
นอกเหนือจากโหมด Singleplayer Career และโหมดออนไลน์ที่คุณสามารถแข่งขันกับผู้เล่นทั่วโลกแล้ว ตัวเกมยังมีการรองรับ mod สำหรับพีซีและคอนโซลอีกด้วย ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเพิ่มเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมากมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
"Project Motor Racing" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam/Epic Games Store/Windows) ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://projectmotorracing.com/ และแฟนเพจ ProjectMotorRacing
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*