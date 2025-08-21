xs
"The Rogue Prince of Persia" เวอร์ชัน 1.0 พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

หลังเปิดให้เล่น Early Access บน Steam มานานกว่าหนึ่งปี "The Rogue Prince of Persia" เกมแอ็กชันแพลตฟอร์ม 2 มิติ rogue-lite พร้อมวางจำหน่ายเวอร์ชัน 1.0 แล้วบนคอนโซลและพีซี


หลังจากเปิดให้เล่นล่วงหน้ามานานกว่าหนึ่งปี อัปเดตใหญ่กว่า 15 รายการ ผสานรวมเสียงตอบรับจากชุมชน ทิศทางศิลป์ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด และโทนสีที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมของฉากต่าง ๆ อาวุธ และเครื่องประดับใหม่ ๆ มากมาย รวมถึงระบบเมตาโปรเกรสซีฟที่เข้มข้นขึ้น เกมนี้ก็ได้มาถึงเวอร์ชันสุดท้ายที่ผู้เล่นทุกคนจะได้เพลิดเพลินกันในที่สุด


โดย "The Rogue Prince of Persia" ดำเนินเรื่องราวในอาณาจักรเปอร์เซียที่ได้รับการออกแบบใหม่อย่างสวยงาม ผสมผสานการต่อสู้ที่ลื่นไหลและผาดโผนเข้ากับเกมปาร์กัวร์สุดท้าทาย และเรื่องราวการไถ่บาปอันเข้มข้น ผู้เล่นต้องฝ่าด่านต่าง ๆ เปิดเผยความลับ และพบกับตัวละครใหม่ ๆ ขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามแก้ไขความผิดพลาดร้ายแรงของตัวเอก ที่ทำให้ผู้คนต้องพบกับหายนะ


ทั้งนี้ การเล่นแต่ละรอบจะมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้ปรับตัวและพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์สไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านการสำรวจและการค้นพบ ด้วยอาวุธและเหรียญตรากว่า 100 แบบให้ปลดล็อกและฝึกฝน ผู้เล่นสามารถปรับแต่งสไตล์การเล่นได้ตามต้องการ ความคล่องแคล่วคือกุญแจสำคัญ การวิ่งบนกำแพง หลบกับดัก และการทำคอมโบต่อเนื่องอย่างมีสไตล์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเอาชีวิตรอด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ ผู้เล่นจะต้องเขียนชะตากรรมขึ้นใหม่ ช่วยเหลือเปอร์เซียให้ได้แม้ต้องตายหลายรอบก็ตาม


“เรารู้สึกขอบคุณชุมชนชาว Steam เป็นอย่างยิ่งที่ตอบรับ The Rogue Prince of Persia ช่วง Early Access กันเป็นอย่างดี” Lucie Dewagnier ผู้อำนวยการเกมของ Evil Empire กล่าว “ด้วยคำติชมจากผู้เล่น เราจึงได้ส่งมอบการอัปเดตครั้งใหญ่กว่า 15 ครั้ง ทั้งการเพิ่มไบโอมของฉาก อาวุธ ศัตรู และระบบเกมเพลย์ใหม่ ๆ ความใส่ใจของบรรดาผู้เล่นช่วยให้เราพัฒนาเกมที่สามารถเล่นได้อย่างรวดเร็วฉับไว ลื่นไหล และเล่นซ้ำได้ดังที่เราเคยจินตนาการไว้ เราแทบรอไม่ไหวที่จะให้ผู้เล่นได้สัมผัสเกมของเราในรูปแบบสมบูรณ์ และอย่าลืมโยกหัวตามจังหวะเพลงประกอบสุดมันส์กันด้วยนะ”


ผู้เล่นจะต่อสู้ฝ่าฟันไปในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จังหวะดนตรีประกอบอันเข้มข้นและดื่มด่ำ บันทึกเสียงโดย ASADI, โปรดิวเซอร์เพลงอิเล็กทรอนิกส์และศิลปินการแสดงชาวเปอร์เซีย-อเมริกัน โดย OST ชุดสมบูรณ์จะวางจำหน่ายบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง รวมถึงช่อง YouTube ของ Ubisoft Music ในวันที่ 22 สิงหาคม [LINK]. อัลบั้มสมบูรณ์จะประกอบด้วยเพลงใหม่ 13 เพลง เพิ่มเติมจาก Part 1 ที่วางจำหน่ายเมื่อปี 2024 แฟน ๆ ของ ASADI ที่ผสมผสานเสียงดนตรีเปอร์เซียสมัยใหม่และดั้งเดิมเข้าด้วยกัน สามารถสั่งซื้อ OST แบบไวนิลได้ในภายหลังผ่านร้านค้าพันธมิตร (Laced Records)


"The Rogue Prince of Persia" วางจำหน่ายแล้วบน Xbox Series X|S, Xbox Cloud และ Xbox บน PC สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Game Pass โดยเกมนี้ยังมีให้เล่นบน PlayStation 5 และ Windows PC ผ่าน Steam, Ubisoft Connect และ Epic Games Store ผู้เล่นยังสามารถเล่นผ่านการเป็นสมาชิก Ubisoft+ บนพีซีได้อีกด้วย สำหรับเกมเวอร์ชัน Switch และ Switch 2 จะวางจำหน่ายปลายปีนี้

