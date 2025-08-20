PAC-MAN ร่วมซิ่งใน "Sonic Racing Crossworlds" เตรียมเปิดทดสอบ 29 ส.ค.นี้

SEGA เปิดตัว PAC-MAN ตัวละคร DLC ลำดับที่ 3 ที่จะมาปรากฏตัวในเกม "Sonic Racing Crossworlds" พร้อมประกาศเปิดทดสอบเครือข่ายแบบเปิดฟรีทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายนนี้
"Sonic Racing Crossworlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) คือเกมแข่งรถออลสตาร์ที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGA ผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย "ความประหลาดใจ" อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลกด้วยการแข่งขันผ่านเครือข่ายได้ (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม)
PAC-MAN จะมาร่วมลงสนาม!
สำหรับแพ็ก PAC-MAN ที่บรรจุอยู่ในซีซันพาส โดยจะมี PAC-MAN, Blinky, Inky, Pinky และ Clyde มาปรากฏตัวในฐานะนักแข่ง พร้อมกับ PAC-VILLAGE & MAZE สนามแข่งพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกของ PAC-MAN แถมยังมีรถ PAC-MAN Mobile อีกด้วย
กำหนดจัดการทดสอบเครือข่ายแบบเปิดฟรีเป็นเวลาจำกัดเพียง 4 วัน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 11:00 น. ถึงวันอังคารที่ 2 กันยายน เวลา 11:00 น. (UTC+7) "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" จะจัดการทดสอบเครือข่ายแบบเปิดฟรี บนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games
อีกทั้งยังมีกำหนดจัด "เฟสต้าโจ๊กเกอร์ P5R" อีเวนต์แบบจำกัดเวลาภายในเกม ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 11:00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 กันยายน เวลา 11:00 น. (UTC+7)) ในอีเวนต์นี้จะสามารถเล่นโดยใช้นักแข่งคอลแล็บ "โจ๊กเกอร์" และรถคอลแล็บ "Arsene Wing" ได้ก่อนใคร
การทดสอบเครือข่ายแบบเปิดมีจุดประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานของการแข่งขันออนไลน์และตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ
สำหรับสิทธิพิเศษเมื่อเข้าร่วมนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับสติกเกอร์และฉายาที่ใช้งานได้ในเกมเวอร์ชันตัวเต็มเป็นของขวัญในภายหลัง
คอนเทนต์ที่เล่นได้ในการทดสอบเครือข่ายแบบเปิด
กรังด์ปรี: โหมดที่แข่งขันกันต่อเนื่อง 4 รอบและตัดสินผู้ชนะจากคะแนนรวม
ไทม์ไทรอัล: โหมดที่แข่งขันเวลาเข้าเส้นชัย
ทีม: สามารถรวมทีมกับเพื่อนได้สูงสุด 4 คน เพื่อเล่นโหมดออนไลน์ด้วยกัน
เวิลด์แมตช์: สามารถเล่นกับเพื่อนหรือผู้เล่นจากทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม
"โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" จะวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ และ PC (Steam/Epic Games Store) ส่วน Nintendo Switch™ 2 จะวางจำหน่ายในภายหลัง ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*