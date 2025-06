มิกุก็มา! "Sonic Racing: CrossWorlds" เผยตัวละครคอลแล็บอัปเดตฟรี

■เผยข้อมูล "ดิจิทัลดีลักซ์อีดิชัน" เซ็ตรวมตัวเกมกับซีซันพาส

"Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) คือเกมแข่งรถออลสตาร์ที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGA ผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย "ความประหลาดใจ" อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลกเกมนี้จะมอบความประหลาดใจยิ่งกว่าเดิม ด้วยฟรีอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และดาวน์โหลดคอนเทนต์ (DLC) จากซีซันพาสที่เป็นการคอลแล็บโบเรชันสุดหรูหรา ซึ่งจะมีมาเพิ่มอย่างสม่ำเสมอ โดย DLC ลำดับที่ 1 ของซีซันพาสนั้นคือการคอลแล็บกับ Minecraft! นอกจากสตีฟ, อเล็กซ์ และครีปเปอร์จะมาปรากฏตัวในฐานะนักแข่งแล้ว ยังมีรถและสนามแข่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก Minecraft ด้วย และยังมี Hatsune Miku, โจ๊กเกอร์ (Persona 5 Royal) และอิจิบัง คาสุกะ (Like a Dragon) มาเข้าร่วมในฟรีอัปเดตอีกด้วยสำหรับดิจิทัลดีลักซ์อีดิชัน ผู้เล่นจะได้สนุกกับเนื้อหาที่ครบครันยิ่งขึ้น เพราะนอกจากฟรีอัปเดตแล้ว ยังรวม DLC ของซีซันพาสที่มีเหล่าตัวละครมากมายจากค่ายต่าง ๆ เข้ามาเสริมทัพ เพียงซื้อเวอร์ชันดิจิทัลดีลักซ์อีดิชัน ก็จะได้เพลิดเพลินไปประสบการณ์อันสุดพิเศษในซีซันพาส จะมีกำหนดปล่อยคอลแล็บโบเรชันกับคอนเทนต์สุดอลังการต่าง ๆ เป็นระยะ โดยลำดับที่ 1 มีกำหนดเป็น Minecraft นอกจากสตีฟ, อเล็กซ์ และครีปเปอร์จะมาปรากฏตัวในฐานะนักแข่งแล้ว ยังมีสนามแข่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก Minecraft อย่าง MINECRAFT WORLD และรถ Minecart ให้เล่นด้วยนอกจากตัวเกมแล้ว ผู้เล่นสามารถรับตัวละครจากโซนิค ไพรม์ อย่างไนน์, รัสตี้ และจอมโหดได้ในซีซันพาสที่บรรจุอยู่ในดิจิทัลดีลักซ์อีดิชัน ยิ่งไปกว่านั้น ในซีซันพาสยังบรรจุ DLC ที่จะถูกปล่อยออกมาตามลำดับ ซึ่งมีทั้งนักแข่งที่เป็นเหล่าตัวละครจากคอนเทนต์สุดอลังการ รวมถึงรถและสนามแข่งอันเป็นเอกลักษณ์จากการคอลแล็บอีกด้วย โดยจะมีการเผยข้อมูลให้ได้ทราบตามลำดับในภายหลังสำหรับฟรีอัปเดต มีกำหนดเพิ่ม Hatsune Miku, โจ๊กเกอร์จาก Persona 5 Royal และอิจิบัง คาสุกะจาก Like a Dragon มาเป็นนักแข่ง พร้อมกับรถสุดออริจินัล นอกจากนี้ยังได้เผยคอลแล็บอาร์ตสุดพิเศษของ "Hatsune Miku" เพื่อฉลองการคอลแล็บโบเรชันอย่างเป็นทางการสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อเวอร์ชันแพ็กเกจหรือสั่งจองเวอร์ชันดิจิทัลล่วงหน้า จะได้รับ "โซนิค เดอะ แวร์ฮ็อก" (แวร์ฮ็อก, Beast Spike และสติกเกอร์แวร์ฮ็อก) ซึ่งเป็นเซ็ตรวมนักแข่ง รถ และสติกเกอร์เอาไว้ นอกจากนี้ ในดิจิทัลดีลักซ์อีดิชันจะมี "แอดวานซ์เพลย์" สิทธิในการเข้าเล่นเกมล่วงหน้า 72 ชั่วโมงอีกด้วย"Sonic Racing: CrossWorlds" จะวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam, Epic Games Store) และ Nintendo Switch 2 จะประกาศวันวางจำหน่ายในภายหลัง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia