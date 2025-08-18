"Pokémon Legends: Z-A" เผยเกมเพลย์โหมดต่อสู้รองรับผู้เล่น 4 คน!

Pokémon Legends: Z-A ปล่อยวิดีโอตัวใหม่ล่าสุด เผยเกมเพลย์โหมด Z-A Battle Club ที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมพร้อมกันได้สูงสุด 4 คน จัดอันดับผู้เล่นตามจำนวนโปเกมอนที่ล้มได้ภายในเวลาที่กำหนด เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้
■ต่อสู้ด้วยเกมสไตล์ "แบตเทิล" x "แอ็กชัน" แบบเรียลไทม์
การต่อสู้ในเกม Pokemon Legends: Z-A จะเป็นแบบเรียลไทม์ที่โปเกมอนและเทรนเนอร์จะเคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กัน โดยผู้เล่นยังสามารถสนุกไปกับการดวลโปเกมอนที่เสริมองค์ประกอบใหม่ ๆ ผ่านโหมดเครือข่าย Z-A Battle Club ได้อีกเช่นเดียวกัน
เอฟเฟกต์ของท่าบางส่วนในเกมนี้จะแตกต่างไปจากเอฟเฟกต์ในเกมที่ผ่านมา เช่น ท่าที่สามารถสร้างแดเมจให้กับโปเกมอนหลายตัวในคราวเดียวโดยการโจมตีในระยะที่กำหนด หรือท่าที่สามารถเล็งโปเกมอนที่อยู่ไกลออกไปได้ด้วยการโจมตีเป็นเส้นตรง ไม่ว่าจะเป็นการจู่โจมจากสถานที่ที่ไม่คาดคิด หรือการกวาดล้างศัตรูที่รวมตัวกันอยู่ในคราวเดียว ผู้เล่นจะได้สนุกกับการสั่งการโปเกมอนคู่หูให้ใช้ท่าต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อคว้าชัยชนะ
■ล้มโปเกมอนให้ได้มากที่สุดภายใน 3 นาที
การแข่งขันแต่ละครั้งในโหมด "Z-A Battle Club" เทรนเนอร์จะเริ่มต้นจากตำแหน่งต่าง ๆ ภายในแผนที่ พร้อมส่งโปเกมอนจากทีมของตนออกมาเข้าร่วมการต่อสู้ หากโปเกมอนของผู้เล่นตัวใดตัวหนึ่งหมดสติ ผู้เล่นจะถูกส่งกลับไปยังจุดเริ่มต้นพร้อมกับโปเกมอน โดยทีมจะได้รับการฟื้นฟูพลัง และเริ่มการต่อสู้ใหม่อีกครั้ง
ในการดวล 1 ครั้ง จะจำกัดเวลาอยู่ที่ 3 นาที เมื่อล้มโปเกมอนของอีกฝ่ายได้ จะได้รับแต้มและจะถูกจัดอันดับตามจำนวนแต้มที่ได้ นอกจากนี้ ภายในแผนที่จะมีไอเทมพิเศษปรากฏขึ้น เช่น กลุ่มก้อนของพลังเมก้า ที่สามารถใช้กระตุ้นการเมก้าวิวัฒนาการ รวมไปถึงไอเทมที่ช่วยเพิ่มพลังของโปเกมอนชั่วคราวอีกด้วย
■ประชันฝีมือกับเทรนเนอร์จากทั่วโลก เพื่อเลื่อนระดับแรงก์และคว้ารางวัล
ในแรงก์แบตเทิล ผู้เล่นสามารถดวลกับเทรนเนอร์จากทั่วโลกได้ผ่านการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะเป็นโหมดที่รองรับการต่อสู้พร้อมกันได้สูงสุด 4 คน และจะได้รับแต้มตามอันดับที่ทำได้ในการประลอง นอกจากนี้ ยังสามารถรับแต้มเพิ่มเติมจากการกระทำต่าง ๆ ระหว่างประลองได้อีกด้วย
เมื่อสะสมแต้มมากขึ้น แรงก์ของผู้เล่นก็จะเลื่อนขึ้น โดยระดับแรงก์จะเริ่มจากแรงก์ Z และสามารถเลื่อนระดับได้ถึงแรงก์ A ซึ่งเป็นแรงก์ที่สูงที่สุด เมื่อจบการต่อสู้หรือเมื่อแรงก์เพิ่มขึ้น ผู้เล่นจะได้รับรางวัลทันที และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของซีซั่น จะมีรางวัลเพิ่มเติมมอบให้ตามระดับแรงก์ของผู้เล่นในตอนสิ้นสุดซีซั่น โดยที่รางวัลจะแตกต่างกันไปในแต่ละซีซั่น
■ดวลกับเพื่อนพ้อง
ในโหมด ไพรเวตแบตเทิล ผู้เล่นสามารถใช้รหัสเพื่อจับคู่ประลองได้ ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อแบบ Local Wireless Communication เพื่อเล่นกับผู้เล่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง หรือเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นกับผู้เล่นที่อยู่ไกลออกไปได้ การประลองสามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุด 4 คน และสามารถเลือกกฎการประลองได้จากตัวเลือกที่มีให้
*สามารถประลองผ่านโหมดเชื่อมต่อเครือข่ายร่วมกันได้ระหว่าง Pokémon Legends: Z-A และ Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition
*ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องสมัครบริการ Nintendo Switch Online (มีค่าบริการ) หากต้องการที่จะเข้าร่วมแบตเทิลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
*บางภูมิภาคอาจไม่สามารถสมัครบริการ Nintendo Switch Online (มีค่าบริการ) ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนให้บริการใน สิงคโปร์, ไทย, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
*ผู้เล่นจำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลอัปเดตล่าสุดเพื่อเล่นฟีเจอร์ออนไลน์
*การแข่งขัน 2026 Pokémon World Championships จะจัดโดยใช้เกม Pokémon Champions
Pokémon Legends: Z-A จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ สั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ Nintendo eShop อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://legends.pokemon.com/en-us
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*