"Pokemon TCG Pocket" ยอมรับความผิดพลาดใช้ภาพแฟนอาร์ตในการ์ดชุดใหม่

เกมมือถือ Pokémon Trading Card Game Pocket ได้อัปเดตการ์ดเสริมชุดใหม่ "Wisdom of Sea and Sky" โดยการ์ดที่เป็นประเด็นคือการ์ด "Ho-Oh EX (3 ดาว)" เนื่องจากภาพของการ์ดมีความคล้ายกับภาพแฟนอาร์ตของศิลปินชาวจีน lanjiujiu จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งในเวลาต่อมาทาง Pokemon Company ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง พร้อมยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาดังนี้ถึงชุมชนของเรา ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความรักที่มีให้กันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเกม Pokémon Trading Card Game Pocket เราขอแจ้งข้อมูลอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับภาคเสริมใหม่ Wisdom of Sea and Sky ทางเราทราบว่ามีปัญหาในการผลิตเกี่ยวกับภาพประกอบของ Ho-Oh ที่ปรากฏบนอาร์ตเวิร์กการ์ดแบบ immersive สำหรับ Ho-Oh EX (3 ดาว) และ Lugia EX (3 ดาว)หลังจากการตรวจสอบภายใน เราพบว่าทีมผลิตการ์ดได้ส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการให้กับนักวาดภาพประกอบที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำการ์ดเหล่านี้ ส่งผลให้การ์ดทั้งสองใบถูกแทนที่ด้วยการ์ดชั่วคราว ซึ่งทีมงานกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อแทนที่ด้วยงานศิลปะใหม่ทันทีที่การ์ดเสร็จสมบูรณ์เรากำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในส่วนอื่น ๆ ของเกมถึงผู้เล่นทุกท่านที่รอคอยภาคเสริมนี้ และนักวาดภาพประกอบผู้มากความสามารถที่นำพาโลกโปเกมอนให้มีชีวิตขึ้นมา เราขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างกระบวนการควบคุมคุณภาพของเราเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ ความอดทน และการสนับสนุน Pokémon Trading Card Game Pocket อย่างต่อเนื่อง เรายังคงมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับเกมของเราต่อไปที่มา: https://www.pokemon.com/us/pokemon-news/notice-regarding-new-illustrations