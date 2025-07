"เจนนิเฟอร์ โลเปซ" พลิกวิกฤตเครื่องแต่งกายหลุดกลางเวทีเป็นไวรัลชั่วข้ามคืน

โดยระหว่างการแสดงเพลงสุดฮิต “On The Floor” กระโปรงของเธอกลับหลุดลงมาโดยไม่ตั้งใจ เผยให้เห็นชุดชั้นในที่สวมอยู่ ท่ามกลางสายตาผู้ชมทั้งฮอลล์แต่แทนที่จะตกใจหรือหยุดการแสดง โลเปซกลับรับมืออย่างมืออาชีพ เธอหัวเราะพร้อมหันไปพูดเล่นกับผู้ชมว่า “ฉันอยู่ในชุดชั้นใน!” ก่อนจะโยนกระโปรงที่หลุดออกไปให้แฟน ๆ และเต้นต่ออย่างมั่นใจ ขณะที่นักดนตรีสดบนเวทีก็เล่นเพลง “Happy Birthday” มอบบรรยากาศสดใสให้กับช่วงเวลานั้น ขณะนักเต้นพยายามช่วยจัดชุดให้กลับเข้าที่อีกครั้งแม้หลายคนจะชื่นชมการตั้งสติของโลเปซ แต่ในโลกโซเชียลก็มีเสียงวิจารณ์ถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีการ “เตี๊ยม” ไว้ล่วงหน้า ผู้ใช้หนึ่งในแพลตฟอร์ม X แสดงความคิดเห็นว่า “วางแผนไว้แต่ทำได้ดีนะ” ขณะที่อีกคนระบุว่า “ดูจากสีหน้าเธอแล้ว มันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอน”เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต Up All Night ของโลเปซ ที่พาเธอไปแสดงทั่วเอเชียและยุโรป ด้วยเพลย์ลิสต์สุดมันส์อย่าง “Love Don’t Cost a Thing”, “Waiting for Tonight” และ “Let’s Get Loud” โดยจะปิดท้ายที่เกาะซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลี วันที่ 12 สิงหาคมนี้ไม่นานมานี้ โลเปซยังตกเป็นข่าวหลังฉลองวันเกิดครบ 56 ปีอย่างเปล่งประกายในตุรกี ด้วยชุดเดรสเปิดหลังแนบเนื้อ พร้อมโชว์ลีลาแดนซ์และตื๊ดสุดเหวี่ยง ส่วนในคอนเสิร์ตที่บาร์เซโลนาเมื่อต้นเดือน เธอยังเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมด้วยการตอบกลับป้าย “J Lo, แต่งงานกับฉันเถอะ?” ว่า “ฉันคงพอแค่นี้ล่ะ ลองมาไม่รู้กี่รอบแล้ว” – อ้างอิงจาก Peopleสำหรับชีวิตรักของโลเปซ เธอผ่านการแต่งงานมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือกับนักแสดง “เบน แอฟเฟล็ก” ที่กลับมาคบกันอีกครั้งในปี 2021 แต่งงานในปี 2022 และแยกทางกันในปี 2024.