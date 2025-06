เปิดศึกใหญ่! Bandai Grand Asia Open in Thailand 2025 ชวนดวลการ์ดเกม ONE PIECE, Digimon, Union Arena ชิงตั๋วสู่เอเชีย

วงการการ์ดเกมต้องสะเทือนอีกครั้ง! เมื่อบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและผลิตการ์ดเกมลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เดินหน้าจัดงานเปิดฉากการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าผู้เล่นการ์ดเกม ONE PIECE, Digimon และ Union Arena อย่างเป็นทางการ พร้อมเสิร์ฟความสนุกและกิจกรรมมากมายฟรี! 28-29 มิ.ย.นี้ ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด เปิดเผยว่า Bandai Grand Asia Open in Thailand 2025 เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง “คิดซ์ แอนด์ คิทซ์” และ “บันได” เพื่อเดินหน้าเฟ้นหาตัวแทนนักแข่งการ์ดเกมระดับเอเชีย โดยปีนี้ถือเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความนิยมของตลาดการ์ดเกมในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 28 มิถุนายน 2568 จะจัดการแข่งขันใน 2 ประเภท คือ ONE PIECE CARD GAME Grand Asia Open Championship 2025 Regionals Preliminaries เพื่อคัดเลือกผู้เล่น 2 ท่านในการคว้าโควต้าสู่รอบ Grand Asia Open Final และก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชีย พร้อมรางวัลพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น และการแข่งขัน DIGIMON CARD GAME Grand Asia Open Championship 2025 Super! Tamer Battle การแข่งขันของเหล่านักเล่นการ์ดดิจิมอนเพื่อคัดเลือกผู้เล่น 2 ท่านที่จะคว้าโควต้าสู่รอบ Japan Final พร้อมรับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินและที่พักฟรี! สู่ประเทศญี่ปุ่นและงานวันที่ 29 มิถุนายน 2568 เป็นการแข่งขัน ONE PIECE CARD GAME Championship 25-26 Season 1 Regionals 1 on 1 เพื่อค้นหาสุดยอดนักแข่ง ONE PIECE CARD GAME ประจำซีซันแรก โดยจะคัดเลือกผู้เล่น 20 ท่านเพื่อเข้าสู่รอบ Thailand Season 1 Final และการแข่งขันสำหรับผู้เล่น UNION ARENA เพื่อคัดเลือกผู้เล่น 2 ท่านคว้าโควต้าสู่รอบ Grand Asia Open Final และชิงตำแหน่งผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียต่อไปนายวีระศักดิ์ กิจเลิศไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีสำหรับนักแข่งแล้ว ยังมาพร้อมกิจกรรมและความสนุกที่อัดแน่นตลอดทั้ง 2 วัน พร้อมด้วยของรางวัลสุดพิเศษ และการ์ดลิมิเต็ดจาก One Piece Card Game ที่พร้อมเสิร์ฟแก่ผู้เล่นและแฟนๆ ที่มาร่วมงานทุกคนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งสองวัน และพิเศษสุด! ในวันแรกของการแข่งขัน แฟนๆ จะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ “น้าจูน อิทธิพล มามีเกตุ” ผู้ให้เสียงพากย์ลูฟี่ในวันพีช และ “คุณโปจิ ทักษพล ศรีวชิราวัฒน์” ที่จะมาร่วมสร้างสีสันในวันเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะส่งเสริมและขยายฐานผู้เล่นหน้าใหม่ให้เข้ามาในวงการการ์ดเกมมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างพื้นที่สำหรับผู้เล่นปัจจุบันให้ได้พบปะ แลกเปลี่ยน พัฒนาฝีมือ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการ์ดเกมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ์ดเกมในเครือ “บันได” ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมพิเศษตลอดสองวันอย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Thai Bandai Card Games หรือที่ www.facebook.com/thaicarddassclub