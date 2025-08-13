ซินเน็ค ไตรมาส 2 กำไรพุ่ง 19% จากรายได้ 11,655 ล้านบาท

ซินเน็ค เผยผลประกอบการไตรมาส 2/68 เติบโตแข็งแกร่ง กวาดรายได้ 11,655 ล้านบาท กำไรพุ่งกว่า 19% แตะ 190 ล้านบาท แม้เป็นช่วงโลว์ซีซั่น แต่ยังสามารถสร้างการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ จากกลยุทธ์รับกระแสเมกะเทรนด์เทคโนโลยีและโฟกัสสินค้ามาร์จิ้นสูง พร้อมเปิดตัว Nintendo Switch 2 หนุนครึ่งปีหลัง รับไฮซีซั่นและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาท/หุ้น กำหนดจ่าย 10 กันยายน 68 นี้
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 แม้เป็นช่วงโลว์ซีซั่นของตลาดไอที แต่มีรายได้จากการขายและบริการกว่า 11,655 ล้านบาท เติบโต 16.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตในทุกกลุ่มสินค้าหลัก โดยเฉพาะกลุ่มสมาร์ทโฟน และสินค้าของแอปเปิล
ด้านกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% และมีกำไรสุทธิ 190 ล้านบาท เติบโต 19% ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากยอดขายที่ขยายตัวทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้กลยุทธ์เชิงรุก ควบคู่การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 22,814 ล้านบาท เติบโต 16.6% กำไรขั้นต้น 871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.6% และมีกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท เติบโต 21.4%
“แม้เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนและดอกเบี้ยที่ผันผวน แต่ซินเน็คสามารถบริหารจัดการได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเดินเกมรุกในทุกเซกเมนต์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอีโคซิสเต็มไอทีที่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชั่น เพื่อตอบโจทย์ตลาดที่กำลังเข้าสู่ยุค AI และ Cloud เน้นสินค้านวัตกรรมที่มีมาร์จิ้นสูงและสอดรับเทรนด์ ตลอดจนการเปิดตัว Nintendo Switch 2 การขยายจุดจำหน่าย Apple และการเตรียมอัปเกรดสู่ Windows 11”
สำหรับความสำเร็จในไตรมาส 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple เติบโต 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากไลน์สินค้าที่ครบทุกหมวด เสริมด้วยโปรโมชันหน้าร้านที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายจุดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และกลยุทธ์ Solution-Based Offering เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรและสถาบันการศึกษา
กลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือและอุปกรณ์ เติบโตโดดเด่นอยู่ที่ 46.5% จากแรงหนุนของเทรนด์ AI ที่กระตุ้นรอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนแบรนด์ชั้นนำ เช่น Samsung, Huawei, Honor รวมถึงสมาร์ทวอทช์ที่ยังได้รับความนิยมจากกระแสสุขภาพและไลฟ์สไตล์ดิจิทัล
กลุ่มคอมเมอร์เชียล เติบโต 3.2 % จากดีมานด์อัปเกรดสู่ Windows 11 ซึ่งองค์กรจำนวนมากให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Security & Compliance) และการเข้าสู่ยุค AI PC ที่ติดตั้งชิป AI ในตัว ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ทั้งด้าน Productivity และ Collaboration ที่กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในองค์กรยุคดิจิทัล ทำให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญและวางแผนอัปเกรดอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น
กลุ่มเอนเตอร์ไพรซ์และโซลูชั่น เติบโต 7.7% จากความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายความเร็วสูง ผนวกความต้องการซอฟต์แวร์และบริการ Cloud ครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึง As-a-Service ซึ่งเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ
กลุ่มคอนซูเมอร์ กลับมาเติบโต 2.7% จากการเตรียมเปิดตัว Windows 12 พร้อมฟีเจอร์ AI แบบเต็มรูปแบบ และการเปิดตัวชิปกราฟิกรุ่นใหม่ที่กระตุ้นการอัปเกรดอุปกรณ์
กลุ่มเกมมิ่งและแก็ดเจ็ต เป็นอีกหนึ่งกลุ่มไฮไลท์ ที่เติบโตถึง 78.6% จากการเปิดตัว Nintendo Switch 2 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม คาดยอดขายปีนี้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าส่งสินค้าใหม่และเกมใหม่ในรูปแบบแผ่น (Physical Release) เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ และขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ คาดเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการเติบโตในครึ่งปีหลัง
สำหรับผลงานครึ่งปีแรกที่เติบโตสวนทางฤดูกาลของตลาดไอที เป็นเครื่องยืนยันถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที สำหรับครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ คาดว่าจะได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เทรนด์เทคโนโลยี AI, Cloud, E-Commerce และ Digital Payment รวมถึงสินค้านวัตกรรมใหม่ที่จะทยอยเปิดตัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญผลักดันรายได้สู่เป้าหมายที่วางไว้