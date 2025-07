"โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" ปล่อยคัตซีน OP สุดมันส์ พร้อมเพลงประกอบเร้าใจ!

Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening ver.)Performed by James Bourne of Busted / Music by Takahiro Kai"โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" คือเกมแข่งรถออลสตาร์ที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGAผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย "ความประหลาดใจ" อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลก ด้วยการแข่งขันผ่านเครือข่าย (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม) สามารถสนุกได้กับโหมดต่าง ๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่ "เวิลด์แมตช์" ที่จะสามารถแข่งขันได้สูงสุด 12 คน ต่อด้วย "เฟรนด์แมตช์" ให้คุณได้รวมทีมไปสนุกกับกฎพิเศษ และ "ไทม์ไทรอัล" ให้คุณได้ประชันเวลาที่ใช้เคลียร์กัน อีกทั้ง ระบบใหม่อย่าง "แก็ดเจ็ต" ที่เมื่อติดตั้งไว้ที่รถจะแสดงความสามารถพิเศษออกมาในระหว่างการแข่งขัน สามารถใช้แก็ดเจ็ตกว่า 70 ประเภท ค้นหาแนวทางกลยุทธ์ในแบบของคุณเองได้ตัวรถนั้นจะสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดทั้ง ชิ้นส่วน, สี, สติกเกอร์ และพื้นผิว เพื่อสร้างรถในแบบที่คุณต้องการได้ด้วย ยิ่งไปกว่านี้ ใน 2nd Lap คุณจะได้ดิ่งสู่โลกอีกใบผ่านแหวนท่องมิติ และเส้นทางก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบ ทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันที่คาดเดาไม่ได้ที่รออยู่ สนามแข่งหลัก 24 สนาม ครอสเวิลด์ 15 แห่ง และตัวละครทั้ง 23 ตัว นับว่ามีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ มีไอเทมหลากหลายเตรียมไว้ให้คุณได้ใช้ สนุกไปกับการแข่งขันที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์และความตื่นเต้นเร้าใจ"Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) เตรียมวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch และ PC (Steam, Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia