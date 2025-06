"โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก" ประกาศความร่วมมือกับ McLaren Racing

คอลแล็บโบเรชันนี้เป็นการเฉลิมฉลองให้กับความเร็ว นวัตกรรม และความหลงใหลที่ดึงดูดแฟนๆ ทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่โซนิคและ McLaren Racing มีร่วมกัน ทั้งสองแบรนด์ต่างมุ่งมั่นแสวงหาความเร็วและความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในสนามแข่งและในโลกของเกม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไปความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการ "กลับมาพบกัน" อีกครั้งหลังเวลาผ่านมากว่า 30 ปี Ayrton Senna นักแข่งรถของทีม McLaren F1 ได้รับถ้วยรางวัล "โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก" ในงานยูโรเปียนกรังด์ปรีในปี 1993 (รู้จักกันในชื่อโซนิค กรังด์ปรี) การประกาศในวันนี้จะการเฉลิมฉลองประเพณีอันยาวนานนั้น พร้อมทั้งเป็นก้าวใหม่สู่อนาคตในอนาคต แฟน ๆ จะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสานโลกของมอเตอร์สปอร์ตและเกมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเริ่มต้นจากแคมเปญแบรนด์ "Racing Around the World" ของโซนิคในปี 2025 ไปจนถึงการครบรอบ 35 ปีของโซนิคในปี 2026 และต่อเนื่องจนถึงการแข่งขันกรังด์ปรีครั้งที่ 1,000 ของทีมแมคลาเรน F1อีกทั้ง SEGA ยังมีกำหนดจัดอีเวนต์ที่งาน McLaren Racing Live: London ซึ่งจะถูกจัดขึ้นที่จัตุรัสทราฟัลการ์ กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2025 นี้อีกด้วยสำหรับธีมของแบรนด์ในปี 2025 คือ "Racing Around The World" ซึ่งจะส่งมอบประสบการณ์ดั่งเครื่องยนต์ที่หมุนเต็มอัตราด้วยเชื้อเพลิงที่มีชื่อว่า "ความมุ่งมั่น" ไปพร้อมกับหัวใจแห่งการผจญภัยและความเร็วอันเป็นสัญลักษณ์ของโซนิค มีกำหนดปล่อยเกมแข่งรถที่มันส์ที่สุดในประวัติศาสตร์ SEGA อย่าง "โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก" อีกด้วยหลังจากนี้จะมีคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้ได้รับชมกันอีก สามารถรอฟังประกาศเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sega.com/sonic-the-hedgehog/racing-around-the-world McLaren Racing ถูกก่อตั้งขึ้นโดยนักแข่งรถ Bruce McLaren เมื่อปี 1963 ทีมได้เข้าร่วมงานแข่งฟอร์มิวลาวันเป็นครั้งแรกในปี 1966 หลังจากนั้นเป็นต้นมา McLaren ก็เข้าร่วมงานแข่ง Formula 1 World Championship ถึง 21 ครั้ง ชนะเลิศ F1 กรังด์ปรีถึง 196 ครั้ง ชนะเลิศงานอินเดียน่าโปลิส 500 ถึง 3 ครั้ง และคว้าชัยในงานแข่ง 24 ชั่วโมง เลอม็องในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกMcLaren Racing จะเข้าร่วมงานแข่งขัน 5 ซีรีส์ ในศึก FIA Formula 1 World Championship มีนักแข่ง Lando Norris และ Oscar Piastri จากทีม McLaren F1 เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับซีรีส์ NTT IndyCar จะมี Pato O'Ward, Nolan Siegel และ Christian Lundgaard นักแข่งจาก Arrow McLaren เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับสิทธิ์แข่งระดับโลก ABB FIA Formula E จะมี Sam Bird และ Taylor Barnard นักแข่งจากทีม NEOM McLaren Formula E เข้าร่วม ส่วน F1 Academy จะมี Ella Lloyd สมาชิกจากโปรแกรมพัฒนานักแข่งเข้าร่วม อีกทั้งยังเข้าร่วมในการแข่งขัน F1 Sim Racing ในฐานะของ McLaren Shadow อีกด้วยMcLaren เป็นผู้นำในการส่งเสริมความยั่งยืนในวงการมอเตอร์สปอร์ต และเป็นองค์กรที่ลงนามใน Sports for Climate Action Commitment ของสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุ Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ให้สำเร็จภายในปี 2040 และมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในอุตสาหกรรมมอเตอร์สปอร์ตโซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก เป็นตัวละครจากเกมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกของ SEGA ปรากฏโฉมครั้งแรกในเกม "โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก" ที่วางจำหน่ายในปี 1991 นับแต่นั้นมาก็กลายเป็นเกมซีรีส์ที่ทำลงเครื่องเกมคอนโซลต่าง ๆ มากมาย มียอดขายรวมของซีรีส์มากกว่า 1.77 พันล้านชุด (*ทั้งเกมฉบับเต็มและแบบเล่นฟรี) โซนิคจะยังวิ่งทะยานผ่านที่ต่างๆ ด้วยความเร็วของเสียงต่อไปโซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก คือเกมแข่งรถออลสตาร์ที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGA ผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย "ความประหลาดใจ" อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลก เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PC (Steam/Epic Games Store) ในวันที่ 25 กันยายนนี้ยิ่งไปกว่านั้น ซีรีส์แอนิเมชันยอดนิยมอย่าง Teenage Mutant Ninja Turtles และ Avatar Legends จะถูกเพิ่มเข้ามาเป็น DLC ที่จะเปิดตัวในอนาคต สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/ และแฟนเพจ SEGA Asia