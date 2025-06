"Little Nightmares III" วางจำหน่าย 10 ต.ค.นี้ พร้อมภาษาไทย!

"สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III" (Little Nightmares III) ภาคล่าสุดของเกมผจญภัยสยองขวัญแบบร่วมมือ ผลงานพัฒนาโดย Supermassive Games เล่าเรื่องราวของ โลว์และอะโลนถูกขังอยู่ใน "ก้นหอยแห่งฝันร้าย" ดินแดนที่เต็มไปด้วยภาพมายา พวกเขาจึงต้องพยายามหาทางออกจากที่นั่น และในระหว่างการเดินทาง พวกเขาได้เข้าสู่ "งานเฉลิมฉลองแด่การละทิ้ง" ในสวนสนุกที่เสื่อมโทรม อันเป็นจุดสนใจหลักในวิดีโอตัวอย่างชุดใหม่ล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับคลิปวิเคราะห์เกมเพลย์แบบเจาะลึกขณะนี้เปิดให้สั่งซื้อเกมล่วงหน้าแล้ว การสั่งซื้อล่วงหน้าบนทุกแพลตฟอร์มจะได้รับ "ชุดเครื่องแต่งกายเงาดำของซิกซ์" และหากสั่งซื้อล่วงหน้าในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam จะได้รับสิทธิ์เข้าเล่นเกม "สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition" ล่วงหน้าอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมี Expansion Pass "ความลับแห่งก้นหอย" ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเรื่องเสริม 2 บทให้ออกสำรวจเพิ่มเติม โดยจะเปิดเผยรายละเอียดในภายหลัง พร้อมด้วยชุดเครื่องแต่งกายพิเศษของตัวละครที่แฟนเกมน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี• ชุดเครื่องแต่งกายเงาดำของซิกซ์*• สิทธิเริ่มเล่นเกม “สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition”***ชุดเครื่องแต่งกายเงาดำของซิกซ์ เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อเวอร์ชันดิจิทัลล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึง PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ผ่านทาง Steam ทั้งยังเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อเกมรูปแบบแผ่นในรอบ Early Purchase บน PlayStation 5, Nintendo Switch 2 และ Nintendo Switch อีกด้วย โปรดสอบถามผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่านก่อนสั่งซื้อสินค้า**“สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition” เป็นสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สั่งซื้อเวอร์ชันดิจิทัลล่วงหน้าบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam เท่านั้น ผู้เล่นที่สั่งซื้อ "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III" บน PlayStation 4 และ Xbox One จะได้รับสิทธิดังกล่าว แต่จะไม่สามารถเข้าถึงเกมได้จนกว่าจะอัปเกรดคอนโซลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดสอบถามผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านท่านก่อนสั่งซื้อสินค้า• ตัวเกมหลัก• Expansion Pass "ความลับแห่งก้นหอย" และชุดเครื่องแต่งกายผู้นำทาง• แพ็กเครื่องแต่งกายผู้อยู่อาศัย• ตัวเกมหลัก• Expansion Pass "ความลับแห่งก้นหอย" และชุดเครื่องแต่งกายผู้นำทาง• แพ็กเครื่องแต่งกายผู้อยู่อาศัย• สมุดรวมภาพงานศิลป์ฉบับรูปเล่ม และดนตรีประกอบเกมฉบับออริจินัล• หุ่นฟิกเกอร์โลว์และอะโลน• ฐานดนตรี• แท่นวางคอนโทรลเลอร์/โทรศัพท์รูปโนม• เหรียญฉลุภาพสองด้านโลว์และอะโลน• กล่องเหล็ก• กล่องเข้าชุดกัน• สติกเกอร์นอกจากนี้ สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition มีกำหนดพร้อมให้เล่นบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC ผ่านทาง Steam วันที่ 10 ตุลาคม 2025 เช่นเดียวกัน “สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition” ยกระดับเรื่องราวของซิกซ์สู่มาตรฐานใหม่ด้วยศักยภาพทางเทคนิค เช่น แสงแบบปริมาตร การจำลองการตกกระทบของแสงเงา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นเกม เช่น จุดเช็กพอยต์ที่ได้รับการปรับปรุง ตัวช่วยการเล่นเกม ช่วยให้ผู้เล่นจำนวนมากสามารถค้นพบสิ่งต่าง ๆ จากการเดินทางของซิกซ์ตลอดเส้นทางเดอะมอว์ “สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย Enhanced Edition” จะพร้อมให้เล่นทันทีสำหรับผู้ที่สั่งซื้อ “สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย III” เวอร์ชันดิจิทัลล่วงหน้า บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steamหัวข้อการประกาศล่าสุดจากอีเวนต์เปิดตัวเกม "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย" คือ สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย VR: Altered Echoes ซึ่งเป็นผลงานพัฒนาโดย Iconik Studioแฟรนไชส์ "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย" หรือ Little Nightmares นอกจากวิดีโอเกมแล้ว ยังขยายขอบเขตไปในรูปแบบโปรเจกต์ต่างๆ ดังที่มีการประกาศ โดยจะเปิดตัวในรูปแบบสื่อที่หลากหลาย เช่น หนังสือการ์ตูน พอดแคสต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย• ซีรีส์พอดแคสต์ "สรรพเสียงแห่งฝันร้าย" มีผู้รับฟังทะลุ 2 ล้านครั้ง พร้อมจะเปิดตัวฤดูกาลที่สองในไม่ช้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนบท• สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย: ดำดิ่งสู่ความไร้จุดหมาย (Little Nightmares: Descent to Nowhere) ซีรีส์หนังสือการ์ตูนตีพิมพ์โดย Titan Comics จะวางจำหน่ายเล่มแรกภายในเดือนตุลาคม 2025 นี้ โดยการ์ตูนเรื่องนี้จะตามรอยสองเรื่องราวคู่ขนาน ได้แก่ "ฮัช" เด็กหญิงผู้ไม่พูดไม่จาซึ่งลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องขัง เธอกระชับมิตรกับผู้ถูกคุมขังอีกคนหนึ่งนามว่า "โมโน" ผู้รอบรู้เรื่องราวในโลกนี้ดีกว่าตัวเธอ เพื่อที่จะหาทางหนีออกไปจากที่นี่ พวกเขาจะต้องหาทางหลบหนีออกจากดันเจี้ยนอันมืดมิดนี้ขณะเดียวกัน ณ อีกสถานที่หนึ่ง "ไมร่า (Myra)" นักสืบผู้หมดไฟกับชีวิต ได้พบกับใครคนหนึ่งที่เข้ามาจุดประกายความหวังให้เธอลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชะตากรรม พวกเขาเริ่มสืบสวนคดีที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายอีกครั้ง ซึ่งเป็นคดีที่เด็ก ๆ หายสาบสูญไปเป็นเวลาหลายปีโดยไร้ร่องรอยหนังสือการ์ตูนจะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะพร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม บน เว็บไซต์ของ Titan • สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย: เหล่าผู้เดียวดาย (Little Nightmares: The Lonely Ones) นวนิยายสยองขวัญสำหรับวัยรุ่น เขียนโดย E.C. Myers ตีพิมพ์โดย Scholastic จะวางจำหน่ายภายในเดือนกันยายน 2025 นิยายดังกล่าวจะตามรอยเรื่องราวของ "รูส" เด็กคนหนึ่งผู้ลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องที่สั่นไหวและไม่คุ้นตา โดยมีเด็กคนอื่นอีกสองคนที่เธอไม่รู้จักอยู่ในห้องเดียวกัน คนหนึ่งเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่มีเชือกคล้องคอ อีกคนเป็นเด็กชายผู้หิวโหยสวมหน้ากากขาดรุ่ยปิดปากและจมูก เธออยู่ในงานคาร์นิวัลแห่งฝันร้ายและรู้ดีว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยและจะต้องหนีไปให้พ้น แต่เธอจะสามารถหลบหนีออกไปได้สำเร็จหรือไม่ และเพื่อนร่วมชะตากรรมของเธอจะเปิดเผยตัวตนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นศัตรูกับเธอ• เซอร์ไพรส์สุดท้ายในงานเปิดตัวคือการปล่อยทีเซอร์โปรเจกต์สตอปโมชัน ผลงานพัฒนาร่วมกับ Taller del Chucho โดยจะเปิดเผยรายละเอียดในภายหลังดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งเล็ก ๆ ในห้วงฝันร้าย III แฟรนไชส์ "สิ่งเล็กๆ ในห้วงฝันร้าย (Little Nightmares)" หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จาก Bandai Namco Entertainment Asia ได้จาก เว็บไซต์หลัก หรือติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook LINE และ YouTube