รพ.นวเวช x สน.โคกคราม x เขตบึงกุ่ม จัดโครงการ "จิตอาสา Navavej รักชุมชน" ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลนวเวช สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม และสำนักงานเขตบึงกุ่ม ร่วมทำกิจกรรม "โครงการจิตอาสา Navavej รักชุมชน" ครั้งที่ 2 ให้กับคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม, การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพระภิกษุและชาวบ้าน, จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดบุญศรีมุนีกรณ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมการติดเชื้อร่วมกับทีมระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) สอนวิธีล้างมืออย่างถูกวิธี, แจกขนมว่างจำนวน 206 คน และมอบอุปกรณ์พัฒนาการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดบุญศรีมุนีกรณ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับคนในชุมชน ณ บริเวณวัดบุญศรีมุนีกรณ์