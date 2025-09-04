นิสสันไทยรวมสายการผลิตสำเร็จ ส่งออกกว่า 100 แห่งทั่วโลก

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จของการดำเนินโครงการรวมสายการผลิตที่โรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และแล้วเสร็จตามกำหนดในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ แผน Re:Nissan ที่มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมรองรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต
โทชิฮิโระ ฟูจิคิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย และนิสสัน อาเซียน กล่าวว่า การรวมสายการผลิตครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน “การปรับโครงสร้างสายการผลิตช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก”
เพื่อฉลองความสำเร็จดังกล่าว นิสสันได้จัดพิธีขึ้นที่โรงงานสมุทรปราการ โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอย่างคึกคัก พร้อมได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ พรประภา ประธานกรรมการกลุ่มสยาม มอเตอร์ และ นายประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการ มาร่วมแสดงความยินดีในฐานะพันธมิตรสำคัญของนิสสัน
ฟูจิคิ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความทุ่มเทของพนักงานทุกคน และความร่วมมือจากพันธมิตรที่พร้อมปรับตัวเคียงข้างนิสสันมาโดยตลอด เราจะยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และสังคมไทยต่อไป”
การรวมสายการผลิตครั้งนี้จะทำให้โรงงานสมุทรปราการมีความพร้อมในการผลิตรถยนต์หลักของนิสสัน ได้แก่ Almera, Kicks e-POWER, Navara และ Terra รวมถึงเตรียมรองรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนสมัยใหม่ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปยังกว่า 100 ตลาดทั่วโลก
สำหรับตลาดในประเทศ ปัจจุบันนิสสันมีรถยนต์หลากหลายรุ่นทำตลาด ได้แก่ Almera, Kicks e-POWER, Navara และ Terra ส่วนรถนำเข้าได้แก่ Serena e-POWER และ Serena ใหม่ เครื่องยนต์ S-Hybrid