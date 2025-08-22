THIPครึ่งปีแรกรายได้ทะลุ2.5พันล้านบาท

ทานตะวันอุตสาหกรรม ครึ่งแรกปี 68 รายได้ทะยานพุ่งทะลุ 2,500 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 34% จากการขยายฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 148 ล้านบาท ด้านบริษัทย่อยในเวียดนามได้เริ่มเดินสายการผลิตและทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 68 ช่วยหนุนผลประกอบการครึ่งปีหลังให้เร่งตัวขึ้น เสริมศักยภาพธุรกิจ การขยายตลาด และความสามารถในการแข่งขัน
นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 2,519 ล้านบาท เติบโต 34.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 148 ล้านบาท โดยยังมีความท้าทายจากเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะที่การลงทุนของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามได้เริ่มเดินสายการผลิต และทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท
การเติบโตของรายได้สะท้อนถึงการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้จากการขายในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น จากคำสั่งซื้อหลักในตลาดอเมริกาและยุโรป ทั้งจากลูกค้ารายสำคัญเดิมและลูกค้าใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มถุง ขณะเดียวกันรายได้จากการขายในประเทศก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มถุงและสินค้าอื่นๆ
รวมถึงการรุกขยายช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเทรนด์การช็อปปิงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งไม่เพียงสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ยังช่วยยกระดับการรับรู้และภาพลักษณ์แบรนด์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะที่การขยายตลาดใหม่และการเดินหน้าโรงงานแห่งใหม่ในเวียดนาม ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานการผลิตเชิงกลยุทธ์ ที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนและความคล่องตัว รองรับความต้องการตลาดยุโรปและอาเซียนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน และเปิดทางสู่การเติบโตในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 26 สิงหาคม 2568 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 การประกาศจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
“ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP) มีความพร้อมในการเดินหน้าธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่กับการพัฒนาสายการผลิต เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่โดดเด่นและแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและประสบการณ์กว่า 47 ปี เรามั่นใจว่าจะผลักดันการเติบโตของบริษัทให้มั่นคงและยั่งยืน” นางพจนารถ กล่าว