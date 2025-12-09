GR Car Meet ครั้งแรก รวมพลสายสปอร์ตกว่า 100 คัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำโดย นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมเจ้าของ GR Garage และ GR Expertise จากตัวแทนจำหน่าย GR Performance ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “GR Day : Coffee & Connect” พร้อมเปิด GR Car Meet ครั้งแรกของไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ณ Silooet House บางใหญ่
งานนี้ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามจากสาวก GR ทั่วประเทศ มีรถร่วมงานกว่า 100 คัน ครบทั้ง GR Supra, GR Corolla, GR Yaris และ GR 86 ร่วมพูดคุยประสบการณ์ สไตล์การขับขี่ และอัปเดตเทรนด์มอเตอร์สปอร์ต พร้อมบรรยากาศเป็นกันเองกับอาหาร เครื่องดื่ม และ Latte Art Coffee รวมถึงสินค้า GR Collection และร้านพันธมิตรให้เลือกช้อป
ในช่วง GR 86 Mini Press Talk นายณัทธร ศรีนิเวศน์ กล่าวถึงเสน่ห์ของ GR 86 รถสปอร์ตขับหลังรุ่นล่าสุด ที่เน้นความสนุกในการควบคุม มาพร้อมเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ 4 สูบ 237 แรงม้า ให้ผู้ขับรับรู้จังหวะของรถอย่างแม่นยำ ทั้งในสนามแข่งและการขับขี่จริงบนถนน ดีไซน์ภายนอกโดดเด่น ดุดันยิ่งขึ้น และสำหรับผู้ที่ซื้อ GR 86 ผ่าน GR Garage ยังได้รับสิทธิพิเศษและกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย
โตโยต้ายังเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่สนใจ GR Corolla และ GR Yaris เกียร์อัตโนมัติ DAT ล็อตสุดท้าย สามารถติดต่อจองได้ที่ GR Garage ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ
ช่วงไฮไลต์ยังประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขัน GR 86 จาก นายสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งทีม Toyota Gazoo Racing Thailand และนักดริฟต์ระดับประเทศและเจ้าของรางวัลระดับโลกเวที D1 ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เดชะพล โตยิ่งเจริญ และกนพิชิต โตยิ่งเจริญ พร้อมเสียงสะท้อนจากผู้ใช้จริง คุณกล้า กฤษฎิ์ วสุรัตน์ นักแข่งจากทีมเดียวกัน ซึ่งช่วยตอกย้ำศักยภาพของ GR 86 ในฐานะรถสปอร์ตขับหลังที่ตอบสนองได้อย่างเฉียบคมและสนุกที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดปัจจุบัน
งาน “GR Day : Coffee & Connect” ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโตโยต้าในการสร้างคอมมิวนิตี้ GR ให้เติบโตในไทย พร้อมตอกย้ำความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์สปอร์ตระดับโลกให้กับผู้ใช้จริงอย่างแท้จริง