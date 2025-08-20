ขายหน้าไปทั่ว!ชาวเมืองน่านพ้อได้รางวัลระดับโลก แต่ศาลารับรองนักท่องเที่ยวหลังคารั่วต้องกางร่มเข้าห้องน้ำ

น่าน – ชาวตำบลบ่อสวก เมืองน่าน ตัดพ้อขายขี้หน้า “ได้รางวัลระดับโลก แห่งแรกของไทย” แต่ศาลาฯดงปู่ฮ้อ หลังคารั่ว-ทรุดโทรมหนัก รับรองคณะดูงานไม่ได้ ร้องขอมาแล้วกว่า 5 ปี ไม่คืบหน้า วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด่วน ก่อนรับนักท่องเที่ยวยุโรป
ศาลาอเนกประสงค์ ดงปู่ฮ้อ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขณะนี้อยู่ในสภาพทรุดโทรมหนักมาก หลังคารั่ว ช่วงหน้าร้อนแดดส่อง หน้าฝนหลังคารั่วทั่วบริเวณกลางลาน พื้นที่โดยรอบเฉอะแฉะเป็นโคลนลื่น คณะกรรมการกลุ่มผู้ประกอบการและจิตอาสาทั้ง 13 หมู่บ้าน ต้องคอยช่วยกันทำความสะอาด และตกแต่งอาคารเท่าที่ทำได้
ส่วนตัวโครงสร้างสำคัญ เช่นหลังคา ห้องน้ำ ทางเดิน ทางชุมชนไม่สามารถซ่อมแซมเองได้ จำเป็นต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงโดยด่วน เพื่อให้ทันรับคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวยุโรป
นางสาว รัตติกาล สายยาโน คณะกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก กลุ่มกิจการลูกประคบจิ๋ว ได้พาเดินดูจุดที่ศาลาฯดงปู่ฮ้อ หลังคารั่ว ทั้งกลางลานอเนกประสงค์ และห้องน้ำซึ่งมีเพียงห้องเดียว แต่มีหลังคารั่วเป็นจุดใหญ่ ช่วงหน้าฝนเวลาเข้าห้องน้ำต้องกางร่มเข้าไปในห้องน้ำด้วย และห้องน้ำมีไม่เพียงพอรับรองคณะที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่
สภาพพื้นที่โดยรอบอาคารยามหน้าฝนเป็นโคลน นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและกลุ่มผู้สูงอายุ รู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะกลัวลื่นล้ม
นอกจากนี้ยังมีหลังคารั่วและน้ำซึมเข้าห้องเก็บวัตถุโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 100 ปี ที่ได้จัดแสดงนิทรรศการอาจได้รับความเสียหาย โดยสภาพที่ทรุดโทรมทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน หรือรับรองคณะดูงาน
ซึ่งได้ร้องขอให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงมานานมากกว่า 5 ปีแล้ว เมื่อใช้งานไม่ได้จึงมีช่วงที่ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างไปชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขณะที่ชาวตำบลบ่อสวก ได้รับรางวัล "Best Tourism Village" จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Tourism ประจำปี 2567 เป็นหมู่บ้านแรกของประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลนี้ ทำให้มีกลุ่มคณะมาศึกษาดูงาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาให้พื้นที่ตำบลบ่อสวกเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีจุดรับคณะและห้องน้ำที่เพียงพอ
แต่ด้วยสภาพที่ทรุดโทรม และที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวได้สะท้อนถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่ประทับใจ และชาวบ้านก็รู้สึกอับอายด้วย ที่ชุมชนได้รางวัลระดับโลก เป็นรางวัลแรกของประเทศ ที่แสดงถึงศักยภาพคนน่านต่อสายตาชาวโลก แต่ไม่มีอาคารสถานที่ โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับรับรองนักท่องเที่ยว
โดยชาวบ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มจิตอาสา ได้ช่วยกันฟื้นฟูสภาพอาคารศาลาฯดงปู่ฮ้อ ทั้งทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่เท่าที่ทำได้เท่านั้น ซึ่งตำบลบ่อสวกถือได้ว่าเป็นอีกห้องรับแขกของจังหวัดน่านที่จะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ทันกับการรับรองคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวจากทางยุโรป รวมไปถึงหาก อาคารศาลาฯดงปู่ฮ้อ มีความพร้อมใช้งาน ทางกลุ่มกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในตำบลบ่อสวก จะได้ใช้ประโยชน์และพัฒนาร่วมกันเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลบ่อสวกต่อไปด้วย