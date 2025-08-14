(คลิป)ระดมซ่อมบ้านชาวสังขะ เหยื่อ BM-21 เขมรยิงถล่มพังเกือบทั้งหลัง บาดเจ็บ 4 รายรวมเด็ก ไร้ที่อยู่อาศัย

สุรินทร์- นายอำเภอสังขะ ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเร่งซ่อมแซมบ้าน ถูกจรวด BM 21เขมรถล่ม พังเสียหายเกือบทั้งหลัง ไม่มีที่อยู่อาศัยต้องกางเต็นท์เป็นที่พักชั่วคราว พร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากถูกสะเก็ดระเบิด 4 ราย รวมเด็กวัย 2 เดือน และนักเรียนวัย 12 ปี ล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 น. บ้านเลขที่ 68 บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านของ นายสมบัติ อิ่มใจ นางไพร อิ่มใจ ได้ถูกจรวด BM -21 ยิงข้ามพรมแดนจากฝั่งกัมพูชาตกใส่ จนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 คน ล่าสุดอาการดีขึ้นได้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้ว แต่บ้านถูกจรวดตกใส่ ทำหลังคาบ้านพัง ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ จึงได้กางเต็นท์บริเวณด้านหลังบ้านเป็นที่พักชั่วคราว นั้น
ล่าสุด วันนี้( 14 ส.ค.) นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ นายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และจัดเจ้าหน้าที่ อส. อ.สังขะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. และชาวบ้านจิตอาสา มาช่วยกันรื้อหลังชุดเก่าออก และทำการเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่ทั้งหลัง ร่วมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมตัวบ้าน โดยได้รับงบประมาณจากจังหวัดสุรินทร์ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ อำเภอสังขะ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท
นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ทางจังหวัดสุรินทร์ โดยนายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นห่วงประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายกัมพูชาตกใส่และมีเด็กได้รับบาดเจ็บ จังหวัดสุรินทร์จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด และขอบคุณทุกหน่วยงาน พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมให้การช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว
นางสาว ดารารัตน์ อิ่มใจ กล่าวว่า ตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นมากแล้ว ส่วนลูกชายคือ ด.ช.ธนากร หลาดชัย อายุ 2 เดือน โดนสะเก็ดระเบิดตามลำตัว และศีรษะ ตอนนี้อาการดีขึ้นมาก ต้องขอบพระคุณคุณหมอคุณพยาบาล ที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดี ด.ช.ธนบดินทร์ อิ่มใจ อายุ 12 ปี นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ โดนสะเก็ดระเบิดที่ขาและนิ้วมือ ตอนนี้ดีขึ้นมากเช่นกันและสามารถไปโรงเรียนได้แล้ว ส่วนนายพงษ์ศักดิ์ หลาดชัย อายุ 32 ปี โดนสะเก็ดระเบิดที่บริเวณต้นขาอาการดีตามลำดับ ปัจจุบันนี้ลำบากเรื่องที่หลับนอนเพราะหลังคาบ้านรั้วจากแรงระเบิด เวลาฝนตกหลังคารั่วไม่มีที่หลับนอน เลยขอยืมเต็นท์ทางหมู่บ้าน และ อบต.บ้านชบ มากางนอนชั่วคราวก่อน
วันนี้ ตนและครอบครัวรู้สึกดีใจมาก ที่ทางจังหวัดสุรินทร์ลงมาช่วยเหลือทุกอย่าง จัดมุงหลังคาและซ่อมแซมบ้านให้ใหม่ ตนและครอบครัวกราบขอบคุณเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอสังขะ ปลัดอำเภอสังขะ เจ้าหน้า อบต.บ้านชบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ชุด.ชรบ ชุด.อปพร อสม. และพี่น้องจิตอาสาทุกๆ ท่านได้เสียสละเวลามาช่วยเหลือทุกอย่าง ขอกราบขอบคุณทุกท่านจากใจ