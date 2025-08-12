มอบบ้านน็อคดาวน์ให้ 5 ครอบครัวชาวน้ำยืน บ้านพังจากแรงระเบิดเขมร

อุบลราชธานี-พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบบ้านน็อกดาวน์ให้ 5 ครอบครัวชาวอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ที่บ้านถูกจรวดBM21 ทำบ้านพังทั้งหลังให้มีที่อยู่อาศัยระหว่างรอสร้างบ้านใหม่
วันนี้(12ส.ค.)ที่ศาลาประชาคมบ้านนาสามัคคี หมู่ 5 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบบ้านเพื่อคนไทย เป็นบ้านแบบน็อคดาวน์สำเร็จรูปให้กับประชาชน 5 ครอบครัว ที่ประสบภัยจากการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และบ้านพักได้รับความเสียหายจากระเบิดของจรวด BM21 ทั้งหลัง บ้านน็อคดาวน์ที่มอบให้ดังกล่าว ใช้พักอาศัยระหว่างรอการปรับปรุงก่อสร้างบ้านหลังใหม่
ส่วน 5 ครอบครัวที่ได้รับบ้านครั้งนี้อประกอบด้วย นายณัฐกิตติ์ ตาดี บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 4 คน ครอบครัวที่ 2 คือ นายอาทิตย์ พันธ์โชติ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 5 คน ครอบครัวที่ 3 ของนางออม อบชา บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 2 คน และครอบครัวที่ 4 คือนายพัชราพร อบชา บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัย รวม 4 คน และครอบครัวนายบุญร่วม ทองวิเศษ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 9 ตำบลโดมประดิษฐ์
โดยบ้านน็อกดาวน์ที่นำมามอบให้มีเครื่องเรือนทั้งที่นอน เฟอร์นิเจอร์จำเป็น พร้อมแอร์ ทีวี ตู้เย็น และอินเตอร์เน็ตให้พร้อมเข้าอยู่อาศัยได้สะดวกสบาย ระหว่างการรอบ้านหลังใหม่ สำหรับบ้านน็อกดาวน์แบบเดียวกันนี้ นอกจากจะมอบให้ที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังจะมอบให้กับชาวบ้านที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังจากระเบิดในอีก 6 จังหวัดที่เหลือด้วย
ด้านพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงการมอบบ้านน็อกดาวน์ให้ชาวบ้านที่ประสบภัยถูกจรวด BM21 ยิงถล่มใส่บ้านจนพังเสียหายทั้งหลังว่า มีชาวบ้านส่วนหนึ่งมีบ้านพังเสียหายทั้งหลัง ถ้ารอการซ่อมจะต้องใช้เวลานาน พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ จึงเป็นตัวแทนของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย จึงนำบ้านน็อกดาวน์ที่ข้างในมีโครงสร้างครบหมด มีตู้เย็น แอร์ ตู้เสื้อผ้า มีห้องรับแขกสภาพเหมือนคอนโดในกรุงเทพฯ ที่อยู่ได้อย่างสบายอยู่ได้ทั้งครอบครัว จึงนำมามอบให้ในวันที่ 12 สิงหาคมที่ตรงกับวันแม่
ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นภาระวิกฤตที่เกิดจากการรบ การช่วยเหลือ จึงต้องช่วยแบบพิเศษ ถ้ารอระบบราชการอาจติดขัดเรื่องขั้นตอนงบประมาณ จึงขอใช้เงินส่วนตัว และไม่ใช่ช่วยที่นี่ที่เดียวทั้ง 7 จังหวัด
ด้านนายณัฐกิตติ์ ตาดี ซึ่งได้รับมอบบ้านน็อกดาวน์ครั้งนี้กล่าวว่า ตอนแรกที่กลับบ้านเห็นบ้านถูกระเบิดทั้งหลังก็รู้สึกท้อแท้ ไม่คิดว่าระเบิดจะลงที่บ้านตัวเอง มาวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่มีบ้านน็อกดาวน์มาให้อยู่ก่อน จนกว่าสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จ ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาก ส่วนสภาพบ้านน็อกดาวน์ที่เห็นก็โอเค ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็ออกให้ทั้งหมด ก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐครั้งนี้
สำหรับอำเภอน้ำยืน จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย แบ่งเป็นความเสียหายเล็กน้อย ปานกลาง และเสียหายทั้งหลัง จำนวน 82 หลังคาเรือน รัฐบาลจึงได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมร่วมมือกันเร่งรัดดำเนินงานซ่อมแซมบ้านพักที่ชำรุดเสียหาย หรือก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์แบบสำเร็จรูปให้กับประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลังได้มีที่พักอาศัยไปก่อน