(คลิป)เตรียมมอบบ้านน็อคดาวน์ให้ 4 ครอบครัว อ.น้ำยืน บ้านพังจากความไม่สงบ

อุบลราชธานี- กระทรวงยุติธรรม-กระทรวงมหาดไทย เตรียมมอบบ้านน็อกดาวน์ให้ 4 ครอบครัวชาวอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ที่บ้านถูกจรวด BM21 ทำบ้านพังทั้งหลังให้มีที่อยู่อาศัยระหว่างรอสร้างบ้านใหม่
มีรายงานว่าวันนี้(12ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มอบบ้านเพื่อคนไทย เป็นบ้านแบบน็อคดาวน์สำเร็จรูปให้กับประชาชน 4 ครอบครัว ที่ประสบภัยจากการปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และบ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลัง จากการระเบิดทำลายของจรวด BM21 เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยระหว่างรอการปรับปรุงก่อสร้างบ้านหลังใหม่
ส่วน 4 ครอบครัวที่ได้รับบ้านครั้งนี้ประกอบด้วย นายณัฐกิตติ์ ตาดี บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัยจำนวน 4 คน ครอบครัวที่ 2 คือ นายอาทิตย์ พันธ์โชติ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 5 คน ครอบครัวที่ 3 ของนางออม อบชา บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัย จำนวน 2 คน และครอบครัวที่ 4 คือนายพัชราพร อบชา บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ตำบลสีวิเชียร มีผู้อยู่อาศัย รวมจำนวน 4 คน
สำหรับอำเภอน้ำยืน จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 82 หลังคาเรือน แบ่งเป็นความเสียหายเล็กน้อย ปานกลาง และเสียหายทั้งหลัง รัฐบาลจึงได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมร่วมมือกันเร่งรัดดำเนินงานซ่อมแซมบ้านพักที่ชำรุดเสียหาย หรือก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์แบบสำเร็จรูปให้กับประชาชนที่บ้านเสียหายทั้งหลังได้มีที่พักอาศัยไปก่อน
โดยในช่วงบ่ายวันนี้ พันตำรวจเอกทวีสอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะได้มาทำพิธีมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว