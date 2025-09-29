xs
xsm
sm
md
lg

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025 ชิงแชมป์ประเทศไทย

“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงสนามส่งท้ายฤดูกาลในการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ “RAAT Thailand Rally Championship 2025” สนามที่ 4 คว้าอันดับ 2 ในรุ่น RC 2.1 ณ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2568

สนามปิดฤดูกาลนี้นักแข่งและทีมงานต้องเผชิญสภาพเส้นทางสุดท้าทาย ทั้งทางฝุ่นลื่นคดเคี้ยว หลุมบ่อแบบจัดเต็ม รวมถึงสภาพอากาศที่กดดันสมาธิของนักแข่งทุกวินาที จึงเป็นสนามที่วัดสมรรถนะของรถรวมถึงทักษะการควบคุมรถและกลยุทธ์การแก้เกมของทีมอย่างแท้จริง

TOYOTA GAZOO Racing Thailand ส่ง TOYOTA Yaris Cross HEV รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ TOYOTA MOTOR ASIA (TMA) และทีมวิศวกรชาวไทย เพื่อทดสอบสมรรถนะและเก็บข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนารถยนต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานในการขับขี่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ตามนโยบาย “Make Ever-Better Cars From Circuit to the Road”

รถ Yaris Cross HEV หมายเลข 6 ลุยทางโหดโดยฝีมือของ จุ๊บ- ณัฐพล อังฤทธานนท์ พร้อมโคไดร์ฟเวอร์คู่ใจ ยอร์น-อิทธิพล สิมารักษ์ โชว์ฟอร์มสุดแกร่งแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหนักหน่วงแต่ทีมยังคงรักษามาตรฐานการขับอันเฉียบคม ปรับแผนกลยุทธ์ตามสภาพเส้นทาง และดึงศักยภาพสูงสุดของ Yaris Cross HEV ออกมาได้อย่างเต็มที่ ก่อนปิดฉากการแข่งขันคว้าอันดับ 2 ในรุ่น RC 2.1 และอันดับ 11 แบบ Overall มาครองได้สำเร็จ

เกมการแข่งขันตลอดฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งรถและคน หากยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ โตโยต้า ที่มุ่งพัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งกว่าเพื่อส่งต่อเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่ท้องถนนให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง แฟนมอเตอร์สปอร์ตติดตามบรรยากาศแข่งขันสุดเร้าใจและความเคลื่อนไหวของทีม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand








“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025
“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025
“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025
“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025
“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025
กำลังโหลดความคิดเห็น