“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ซิ่ง Yaris Cross HEV ลุยกาญจนบุรี ปิดฉากฤดูกาล RAAT Thailand Rally Championship 2025 ชิงแชมป์ประเทศไทย
“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงสนามส่งท้ายฤดูกาลในการแข่งขันรถยนต์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานฯ “RAAT Thailand Rally Championship 2025” สนามที่ 4 คว้าอันดับ 2 ในรุ่น RC 2.1 ณ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2568
สนามปิดฤดูกาลนี้นักแข่งและทีมงานต้องเผชิญสภาพเส้นทางสุดท้าทาย ทั้งทางฝุ่นลื่นคดเคี้ยว หลุมบ่อแบบจัดเต็ม รวมถึงสภาพอากาศที่กดดันสมาธิของนักแข่งทุกวินาที จึงเป็นสนามที่วัดสมรรถนะของรถรวมถึงทักษะการควบคุมรถและกลยุทธ์การแก้เกมของทีมอย่างแท้จริง
TOYOTA GAZOO Racing Thailand ส่ง TOYOTA Yaris Cross HEV รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของ TOYOTA MOTOR ASIA (TMA) และทีมวิศวกรชาวไทย เพื่อทดสอบสมรรถนะและเก็บข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนารถยนต์ให้ตอบโจทย์การใช้งานในการขับขี่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ตามนโยบาย “Make Ever-Better Cars From Circuit to the Road”
รถ Yaris Cross HEV หมายเลข 6 ลุยทางโหดโดยฝีมือของ จุ๊บ- ณัฐพล อังฤทธานนท์ พร้อมโคไดร์ฟเวอร์คู่ใจ ยอร์น-อิทธิพล สิมารักษ์ โชว์ฟอร์มสุดแกร่งแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหนักหน่วงแต่ทีมยังคงรักษามาตรฐานการขับอันเฉียบคม ปรับแผนกลยุทธ์ตามสภาพเส้นทาง และดึงศักยภาพสูงสุดของ Yaris Cross HEV ออกมาได้อย่างเต็มที่ ก่อนปิดฉากการแข่งขันคว้าอันดับ 2 ในรุ่น RC 2.1 และอันดับ 11 แบบ Overall มาครองได้สำเร็จ
เกมการแข่งขันตลอดฤดูกาลนี้ไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งรถและคน หากยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ โตโยต้า ที่มุ่งพัฒนารถยนต์ที่ดียิ่งกว่าเพื่อส่งต่อเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่ท้องถนนให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง แฟนมอเตอร์สปอร์ตติดตามบรรยากาศแข่งขันสุดเร้าใจและความเคลื่อนไหวของทีม “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand