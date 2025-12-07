เผยโฉม Lexus LFA Concept ต้นแบบรถสปอร์ตไฟฟ้าล้วนต่อยอด GR GT

Lexus LFA Concept ต้นแบบรถสปอร์ตขุมพลังไฟฟ้าล้วน (BEV) ถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการครั้งแรก พัฒนาต่อยอดมาจาก GR GT และ GR GT3 ที่ถูกเปิดตัวพร้อมกัน
Lexus LFA Concept เป็นรถสปอร์ตขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่พัฒนาควบคู่กับ GR GT และ GR GT3 ของแผนก Toyota Gazoo Racing โดย LFA Concept ถือเป็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของ นาย อากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน (TMC) ที่ต้องการถ่ายทอดเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการพัฒนารถยนต์ พร้อมกับต่อยอดความเป็นเลิศด้านสมรรถนะและการออกแบบจากวิศวกรอาวุโสไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยใช้ปรัชญาที่เรียกว่า Shikinen Sengu ของโตโยต้า
รถต้นแบบ LFA Concept ถูกพัฒนาบนโครงสร้างตัวถังแบบอะลูมิเนียมล้วน (All-aluminum body frame) เช่นเดียวกับ GR GT เพื่อรีดสมรรถนะสูงสุดตามฉบับรถสปอร์ต มาพร้อมเส้นสายตัวถังที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันและคงไว้ซึ่งความคลาสสิกแบบรถคูเป้ ซึ่งเลกซัสระบุว่าสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม
ตัวถังมีขนาดความยาวตลอดคัน 4,690 มม. ความกว้าง 2,040 มม. ความสูง 1,195 มม. และความยาวฐานล้อ 2,725 มม. ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่า LFA เดิมทุกมิติ (ยกเว้นความสูง) พร้อมห้องโดยสารรองรับได้ 2 ที่นั่ง
การออกแบบห้องโดยสารของ LFA Concept ยังคงเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ขับขี่และตัวรถ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาเช่นเดียวกับ GR GT และ GR GT3 แต่เน้นความเรียบง่าย หน้าจอต่างๆ ถูกติดตั้งไว้ใกล้กับผู้ขับขี่ และปุ่มควบคุมถูกจัดวางให้สามารถสั่งงานได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน
หัวใจสำคัญของ LFA Concept คือการมอบประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ที่เรียกว่า Discover Immersion ซึ่งหมายถึงความตื่นเต้นในการขับขี่ที่ยังคงเป็นคุณค่าหลักของรถสปอร์ต LFA Concept ดึงดูดผู้ขับขี่ให้เข้าสู่โลกแห่งการขับขี่อย่างลึกซึ้ง ทำให้เกิดประสบการณ์ดื่มด่ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยสเปกแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าของ Lexus LFA Concept ออกมา