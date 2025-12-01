ฮุนไดนำ “The SANTA FE XRT Concept” ออฟโรดสายลุย ขายไทยหรือไม่ต้องรอลุ้น

ฮุนได สร้างกระแสความสนใจอย่างล้นหลามในงาน Motor Expo 2025 ด้วยการเปิดตัวรถต้นแบบ “The SANTA FE XRT Concept” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รถต้นแบบรุ่นนี้สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของฮุนไดที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมด้านการเดินทางสำหรับอนาคต และตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลงใหลกิจกรรมกลางแจ้ง
The SANTA FE XRT Concept ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “Open for More Inspiration” เพื่อถ่ายทอดความหมายใหม่ของอิสระและการผจญภัย มาพร้อมชุดออฟโรดเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ล้อและยางออฟโรดขนาดใหญ่, แร็คสัมภาระแข็งแรงบนหลังคา, รวมถึง พื้นที่เก็บของภายนอกที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ บนเส้นทางท้าทายที่ต้องการความมั่นใจและความสมบุกสมบัน
ฮุนไดเผยว่า XRT Concept ได้รับการออกแบบมาเพื่อกลุ่มผู้ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผสานความอเนกประสงค์ในสไตล์ SUV เข้ากับสไตล์การออกแบบที่แข็งแกร่งและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม แม้รถต้นแบบจะได้รับความสนใจอย่างมาก แต่ ยังไม่มีการยืนยันว่ารุ่นโปรดักชันของ SANTA FE XRT จะถูกนำมาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ ทำให้ต้องรอลุ้นท่าทีของฮุนไดในอนาคตอันใกล้
การจัดแสดง The SANTA FE XRT Concept จึงเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน Motor Expo 2025 ไม่เพียงสะท้อนอนาคตของดีไซน์และเทคโนโลยีจากฮุนได แต่ยังสร้างความคาดหวังให้ผู้บริโภคไทยว่าอาจได้เห็นรถออฟโรดสายลุยรุ่นนี้โลดแล่นบนถนนไทยในอนาคต.