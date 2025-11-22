“ฟอร์ดคอนเฟิร์มเปิดตัว ‘เรนเจอร์ ซูเปอร์ ดิวตี้’ ในไทยปี 2569

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับตลาดรถกระบะไทย ด้วยการยืนยันเปิดตัว Ford Ranger Super Duty ในปี 2569 ครอบคลุม 2 รุ่นย่อย ได้แก่ ดับเบิ้ลแค็บ และ ซิงเกิ้ลแค็บแชสซี ออกแบบมาเพื่อรองรับ “ภารกิจหนัก” ทั้งงานออฟโรดสุดโหด และงานเชิงพาณิชย์ที่รถกระบะทั่วไปยังไปไม่ถึง
Ranger Super Duty ผสานสมรรถนะ Heavy Duty เข้ากับความอเนกประสงค์ของรถใช้งานประจำวัน รองรับ ลากจูงสูงสุด 4,500 กก. ,GVM สูงสุด 4,500 กก. และ GCM รวมสูงสุด 8,000 กก. พร้อมช่วงล่างที่เสริมความแข็งแรงขึ้นอีกระดับ เพื่อรองรับงานหนักทุกสภาพเส้นทาง ทั้งในเมืองและพื้นที่ทุรกันดาร
นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย เปิดเผยว่า ฟอร์ดเห็นช่องว่างสำคัญในตลาดกระบะขนาดกลางสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถ “พร้อมลุยภารกิจหนักจากโรงงาน” ฟอร์ดจึงพัฒนา Ranger Super Duty ให้เป็นตัวเลือกที่เติมเต็มช่องว่างนั้น ด้วยสมรรถนะการทำงานหนักที่ไม่เคยมีมาก่อนในเซ็กเมนต์นี้ ควบคู่ความสามารถออฟโรดที่ตอบโจทย์ผู้รักการผจญภัย
ทีมออกแบบและวิศวกรจากฟอร์ด ออสเตรเลีย ลงพื้นที่ศึกษาการใช้งานจริงกว่า 100 ชั่วโมงทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้รถรุ่นหนัก—ตั้งแต่ผู้ประกอบการด้านงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม ไปจนถึงนักผจญภัยที่พร้อมบุกทุกเส้นทาง
สำหรับลูกค้าไทย Ranger Super Duty ถูกสร้างขึ้นเพื่อ ผู้ประกอบการในงานหนักที่ต้องการความทนทานจากโรงงาน ,ผู้ใช้งานที่ต้องการรถคู่ใจพร้อมลุย ,ผู้รักการเดินทางและพึ่งพาตนเอง ,ผู้ที่ต้องการรถกระบะที่เป็นทั้งเครื่องมือทำงานและเพื่อนร่วมทางในชีวิตประจำวัน ,รถรุ่นนี้ยึดคอนเซปต์ “พร้อมใช้งานจริงทันที ไม่ต้องแต่งเพิ่ม” ซึ่งเป็นความต้องการหลักของลูกค้าที่เน้นภารกิจจริงจัง
Ranger Super Duty จะผลิตที่ โรงงานออโต้ อัลลายแอนซ์ (AAT) ระยอง สำหรับทำตลาดไทยและส่งออกไปตลาดต่างประเทศ สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตรถกระบะระดับโลกของฟอร์ด
ข้อมูลสเปกและรายละเอียดสำหรับตลาดไทยจะเผยแพร่เพิ่มเติมเมื่อใกล้วันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2569 ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของฟอร์ด ประเทศไทย