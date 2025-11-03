“Subaru Performance-E STI Concept” สปอร์ตไฟฟ้าอนาคต

ซูบารุประกาศจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยรถต้นแบบ Performance-E STI Concept ที่สะท้อนทิศทางใหม่ของแบรนด์ในยุคไฟฟ้า 100% ตัวรถถูกออกแบบให้เป็น “BEV สาย Performance” ที่ยังคง DNA ความเร้าใจของ STI แต่เพิ่มความเงียบ นุ่ม และตอบสนองได้ฉับไวจากขุมพลังไฟฟ้า
เส้นสายภายนอกโดดเด่นด้วยสัดส่วนสปอร์ตดุดัน สอดแทรกดีเทลอากาศพลศาสตร์รอบคัน ทั้งสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ ดิฟฟิวเซอร์หลัง และแนวหลังคาลาดแบบคูเป้ ทุกมุมของตัวรถถูกออกแบบเพื่อ “Performance ที่แท้จริง” ไม่ใช่แค่ความสวยงาม
ห้องโดยสารจัดวางแบบ “Driver-Oriented” เน้นความสปอร์ตและการควบคุมง่ายดาย ขณะเดียวกันยังให้ความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยที่เหนือกว่ารถสปอร์ตทั่วไป
ซูบารุระบุว่าโมเดลนี้รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายอย่าง เพื่อมอบ “ประสบการณ์ขับขี่ที่เร้าใจและเป็นธรรมชาติ” เหมือนหลอมรวมความแรงของ STI เข้ากับความฉลาดของรถไฟฟ้า
Subaru Performance-E STI Concept คือการประกาศศักดาแห่งยุคใหม่ จุดเริ่มต้นของ “STI พลังไฟฟ้า” ที่ยังคงความเร้าใจทุกอณู เหมือนที่แฟนซูบารุตัวจริงรอคอย